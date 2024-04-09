Голубая мечта Зеленского разрушить Крымский мост: почему это невозможно

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил немецкому медиахолдингу ARD, что мост через Керченский пролив остается приоритетной мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Буданов пожаловался, что 19-километровое сооружение хорошо защищено, поэтому его до сих пор не удалось уничтожить. Ранее Киев уже не раз совершал атаки на объект. Какими силами сейчас охраняется мост и почему он остается неуязвимым — в материале NEWS.ru.

Как Украина готовит третье нападение на Крымский мост

В беседе с немецкими журналистами Буданов заявил, что Крымский мост тщательно охраняется. По словам главы ГУР, над этим вопросом «все работают». Если Германия решит передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, это «определенно облегчит жизнь» Киеву, поскольку такие боеприпасы подходят для ударов по «некоторым очень важным целям», сказал Буданов.

Ранее британская газета The Guardian, ссылаясь на источники в ГУР, заявила, что в Киеве считают уничтожение моста «неизбежным» и готовят новую попытку нападения до июля 2024-го. По версии издания, у Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Британские журналисты предположили, что мост атакуют дронами с воздуха. Тем не менее авторы публикации сомневаются, что ГУР может провести операцию против такой «хорошо защищенной» цели.

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Украина и раньше пыталась разрушить объект, но две предыдущие атаки не нанесли критического ущерба, высказал мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что после этого охрану моста многократно усилили.

По мнению депутата, для третьего нападения Киев использует беспилотную авиацию, ему в таком случае поможет западная воздушная разведка, которая наверняка будет координировать действия украинских военных.

«Чтобы всерьез повредить мост, нужны совершенно другие объемы взрывчатки. Англичане и американцы во Вторую мировую специально придумали 5- и 10-тонные бомбы, чтобы сбрасывать на немецкие мосты. И то уничтожить такие объекты удавалось условно лишь с 20-го прямого попадания», — считает Журавлев.

Как российские военные охраняют Керченский пролив

Крымский мост открыли 15 мая 2018 года. Он соединяет Таманский полуостров в Краснодарском крае и Керченский — в Крыму. Путепровод проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу. Длина сооружения составляет 19 км. Его строительство шло несколько лет и обошлось в 227,92 млрд рублей.

Сегодня мост через Керченский пролив находится в общей системе обороны Крымского полуострова, объяснил NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. По его мнению, задачи по защите объекта поставлены силам противовоздушной обороны, сухопутным войскам, морским пограничникам и Черноморскому флоту.

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«Мост находится в акватории Черного моря. Естественно, корабли флота имеют тут первостепенное значение, они не должны допустить противника на дальность выстрела к этому объекту. Это касается в том числе морских беспилотников, артиллерийских снарядов и ракет. Во-вторых, охрана моста теоретически должна лежать на плечах сил ПВО, которые предотвращают воздушные удары по нему. Также играют роль подразделения спецназа, призванные охотиться на вражеские ДРГ. Железнодорожные войска тоже охраняют свои коммуникации», — перечислил Хатылев.

Военный аналитик также полагает, что оборона моста после начала СВО усилилась в несколько раз. По его мнению, объект расположен «компактно», рядом расквартированы войска, поэтому их не надо никуда специально выдвигать.

«Режим спецоперации подразумевает, что все части в регионе приведены в наивысшую степень боевой готовности. Гражданские структуры, МВД и Росгвардия тоже усиленно контролируют въезды на мост», — уточнил эксперт.

Как Крымский мост защищали от воздушных ударов

Украина уже дважды пыталась разрушить объект. 8 октября 2022 года на мосту через Керченский пролив взорвался грузовик. После детонации загорелись цистерны с топливом у проезжавшего мимо поезда, обрушились автомобильные пролеты, пять человек погибли.

17 июля 2023-го в Крымский мост врезались два беспилотных катера. Тогда обрушился один автомобильный пролет, еще один сместился, погибли два человека — семейная пара, которая находилась в машине, двигавшейся в сторону Керчи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Зенитная ракетная система С-200 «Вега»

Летом 2024-го ВСУ дважды пытались ударить по Крыму ракетами С-200 советского производства. Согласно докладу начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова, средства ПВО уничтожили боеприпасы противника, жертв и разрушений удалось избежать. После атаки командующий объединенной группировкой ВС РФ генерал Валерий Герасимов приказал разведке выявлять места размещения украинских С-200 для превентивного уничтожения.

Насколько крепкие опоры у Крымского моста

В марте 2024-го стало известно о новых планах обстрелять Крымский мост. Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров Минобороны Германии, которые обсуждали гипотетические ракетные удары по объекту. Один из участников предположил, что для поражения потребуется более 20 ракет Taurus, которые будут запущены с французского истребителя Dassault Rafale.

Хотя мост хорошо защищен, полностью исключить риски его обрушения нельзя, предостерегает Сергей Хатылев. «Вооруженные силы России и органы охраны правопорядка понижают эту вероятность, проводят соответствующие мероприятия. Это касается не только потенциальных атак ВСУ, но и стихийных бедствий, которые могут повредить объект», — считает он.

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Игорь Колюшев, технический директор АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», готовившего проект моста, заявлял, что сооружение может выдержать девятибалльное землетрясение, шторм до 40 м/с, сильные волны и ледоход. Он отмечал прочность конструкции благодаря коротким пролетам в 55–63 м и большому количеству опор — 288 под автодорожной частью и 307 под железнодорожной.

Кроме того, мост стоит на металлических сваях, в том числе наклонных. Их забивали на глубину до 90 м — там начинаются прочные грунтовые слои.

По мнению депутата Журавлева, попытки атаковать объект в итоге обернутся неудачей для ВСУ. «Мост — крепкий и защищенный объект, и, признавая этот факт, Буданов лишь приближается к реальности, от которой руководство Украины в последнее время очень и очень далеко», — заключил парламентарий.

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