Голикова рассказала о планах по развитию инфекционной и санэпидслужбы в РФ

https://static.news.ru/photo/5662521c-ad62-11ea-ba4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова напомнила на брифинге о важности развития инфекционной и санитарно-эпидемиологической службы в стране.

Сейчас нам кажется, что есть необходимость некоторые вещи в рамках национального проекта («Здравоохранение». — NEWS.ru), может быть, переосмыслить наряду, наверное, с теми приоритетами, которые были обозначены в национальном проекте «Здравоохранение», серьёзное внимание нужно уделить развитию инфекционной службы в России, — считает Голикова.

По её словам, полномочия по этой службе есть у регионов, но её развитию не уделялось должного внимания. Голикова подчеркнула, что, несмотря на это, регионы мобилизовали 40 тысяч коек, почти 50% от минимальной потребности, когда в январе стало понятно, что коронавирусная инфекция затронет нашу страну.

Вице-премьер отметила, что в работе инфекционной службы необходимо переосмыслить стандарты, клинические протоколы использования препаратов и оборудования. Предложено выделить развитие инфекционной службы в отдельный проект. Голикова подчеркнула, что необходимо дальнейшее развитие санэпидслужбы. Глава государства Владимир Путин поручил вице-премьеру сформировать предложения по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что с 1 июня в стране должна была начаться работа по модернизации первичного звена здравоохранения, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на 2021 год.