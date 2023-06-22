«Главное, без перегибов»: в ГД поддержали дресс-код туристов в Дагестане Депутат Госдумы Тарбаев поддержал дресс-код для туристов в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Дагестана имеют право вводить дресс-код для туристов, поскольку в каждой республике есть свой уклад жизни, а также связанные с религией традиции, заявил NEWS.ru руководитель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, подобными действиями не нарушается закон РФ. Говоря о дресс-коде туристов в Дагестане, Тарбаев упомянул мировой опыт.

С точки зрения Дагестана, наверное, это правильно. Они имеют право регламентировать дресс-код, тем более они не нарушают закон РФ. Есть и другие примеры в мире. В Дубае тоже нельзя распивать спиртные напитки и ходить полураздетым по улице, есть отведенные зоны для этого. Главное, без перегибов, — считает Тарбаев.

По мнению депутата, подобные правила не отпугнут туристов от поездок в Дагестан.

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Не думаю, что для туристов главное — ходить в шортах или голыми по улице. Туристы едут в Дагестан, чтобы посмотреть природу, попробовать местную кухню, насладиться культурой. Я думаю, что адекватных туристов это точно не отпугнет. Те, кто чувствуют ущемление своих прав, не поедут туда, — добавил Тарбаев.

Приезжающим в Дагестан туристам раздают специальные листовки с требованием соблюдать культурные нормы и правила региона, сообщил источник NEWS.ru. В частности, в памятках говорится о том, что нужно носить закрытую одежду, а у девушек должны быть закрыты живот и линия декольте. Мужчинам и девушкам необходимо носить брюки, бриджи и юбки ниже колена. Также в памятках туристам напоминают о запрете алкоголя, курения и прелюбодеяния в общественных местах. В одной из кофеен подобные листовки лежат на каждом столе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что этим летом за границу отправятся отдыхать втрое меньше россиян, чем тех сограждан, которые проведут отпуска в субъектах РФ. Он отметил, что такие данные приводятся без учета самостоятельных путешественников.