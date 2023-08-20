Главе СБУ Украины пригрозили смертной казнью Константинов: глава СБУ Украины заслуживает «правосудия Судоплатова»

Фото: СБУ

Василий Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие личности, которые берут на себя ответственность за теракты в России, заслуживают «правосудия Судоплатова», заявил на своей странице во «ВКонтакте» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Таким образом он отреагировал на признание руководителя СБУ в том, что тот лично занимался проведением теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Парламентарий считает, что таких преступников не нужно «тащить в суд», их следует сразу казнить.

Этот дурачок пока что из кожи вон лезет, чтобы выпятить свое личное участие в теракте. Интересно, как он запоет, когда ему придется отвечать за содеянные им преступления? Впрочем, считаю, что всю эту растленную публику вовсе не обязательно тащить в суд — хлопотно, да и много чести. Для них должно быть иное правосудие: быстрое и неотвратимое. «Правосудие Судоплатова», — написал Константинов.

Он предложил закрепить свою инициативу на законодательном уровне, чтобы на террористов не распространялись «разного рода процессуальные заморочки».

Павел Судоплатов являлся в советские годы деятелем спецслужб и разведчиком. Именно по его указанию были организованы смертные казни революционера Льва Троцкого и лидера украинских националистов Евгения Коновальца.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев» (полк «Азов», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь