Россия

Глава Мосгордумы: Москва готова к первому этапу отмены ограничений

03:07, 13 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица готова к началу поэтапной отмены введённых в связи с пандемией ограничений, считает глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

Чиновник напомнил, что отмена ограничений будет производиться в соответствии с разработанным Роспотребнадзором планом, согласно которому на начальном этапе москвичам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, могут открыться некоторые непродовольственные торговые точки.

Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введённых из-за коронавируса, — сказал Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

Как писал NEWS.ru ранее, бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова согласилась внести изменения в рекомендации своего ведомства по выходу предприятий из карантинных ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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