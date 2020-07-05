Глава Гидрометцентра назвал курорты с самым тёплым морем

https://static.news.ru/photo/b24efe7c-bf41-11ea-a671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Самая высокая температура воды в Чёрном море на курортах Краснодарского края зафиксирована в Геленджике и Туапсе. В Крыму лучше всего вода прогрелась в Евпатории и Ялте.

Море в Геленджике и Туапсе прогрелось до 26 градусов. В Евпатории и Ялте температура воды составляет 26 градусов.

«Холоднее» всего в Алуште — там температура морской воды составляет 24 градуса. В Анапе и Феодосии — 25 градусов, рассказал в беседе с ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Сочи море прогрелось до 25 градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне ажиотажного спроса на курортах Крыма стремительно растут цены. Согласно данным экспертов, отдых на полуострове влетит в копеечку. Стоимость двухнедельного отдыха в пятизвёздочном отеле по цене сравним разве что со стоимостью московской квартиры.