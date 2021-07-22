Глава ГИБДД Ставрополья сообщил о непричастности к дизайну особняка

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Ужесточить требования к интернет-рекламе, чтобы защитить пользователей от мошенников, предложил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам Нифантьева, мошенники часто пользуются доверчивостью интернет-пользователей, верящих сомнительной рекламе в Интернете. При этом для получения данных банковских карт граждан злоумышленники идут на многочисленные уловки. Например, на таких площадках,...