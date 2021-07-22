Глава ГИБДД Ставрополья сообщил о непричастности к дизайну особняка
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:23, 22 июля 2021
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
Читайте нас в Google Новости
Подозреваемый по делу о взятках начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов подтвердил, что жил в особняке, видеокадры из которого распространило следствие, однако к дизайну дома он не имеет никакого отношения. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СК опубликовал кадры оперативной съёмки дворца ставропольского полковника, где были изображены золотые канделябры, фарфоровые бычки и не помещающиеся на стол стопки пятитысячных купюр.
По словам самого Сафонова, этот дом принадлежит его гражданской жене.
Я в этот дом пришёл, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришёл, всё было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, — заявил полицейский.
35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Сообщалось, что их обвиняют в коррупции. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.
Сафонову, согласно УК РФ, грозит до 15 лет лишения свободы.