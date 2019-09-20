https://static.news.ru/photo/db593c6e-dbb3-11e9-a67f-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин На полигоне «Донгуз». С Министром обороны Сергеем Шойгу (справа) и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым Фото: kremlin.ru

Во время визита президента РФ Владимира Путина на полигон Донгуз в Оренбургской области, глава Генштаба Валерий Герасимов рассказал российскому лидеру анекдот. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание pic.twitter.com/pMdE0Xv7lQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2019 г.

На полигоне Донгуз сейчас проходят военные учения «Центр-2019». Во время того, как Путин пробовал еду из полевой кухни, Герасимов пошутил про командующего, который недоволен качеством еды для солдат в столовой и вызвал повара.

Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь! — сказал Герасимов.

Российский лидер пробовал еду из полевой кухни в компании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Лидеры двух стран после окончания активной фазы «Центр-2019» решили подкрепиться свежеиспечённым хлебом, который готовится на месте учений для военнослужащих, писал News.ru.

Учения «Центр-2019» начались 16 сентября и продлятся до 21 сентября. В манёврах примут участие почти 130 тыс. человек, свыше 20 тыс. единиц боевой техники и около 600 летательных аппаратов. Учения посетят военные из семи иностранных государств, включая КНР, Пакистан и Индию. Целью мероприятий стала проверка готовности РФ и государств Центральной Азии к взаимодействию. Основные действия, как ожидается, пройдут на территории восьми российских полигонов.