Герой России раскрыл, как Т-72 с одного выстрела разнес Abrams Генерал-майор Липовой: Т-72Б3 смог поразить Abrams, попав в двигательный отсек

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Липовой

Российский экипаж танка Т-72Б3 смог поразить американский Abrams одним выстрелом, так как сразу попал в уязвимое место боевой машины, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он предположил, что снаряд российских танкистов угодил в двигательный отсек американского оппонента.

Abrams ничем не отличается ни от Leopard, ни от Challenger. Надо знать слабые места. Скорее всего, наш Т-72Б3 попал подкалиберным снарядом в уязвимую часть Abrams — это двигательный отсек — сверху он не прикрыт, а также место между корпусом и башней, если туда попасть, то башню сорвет, — объяснил собеседник.

Липовой добавил, что Abrams уязвимы сверху, так как в этом месте толщина брони минимальная. Кроме того, продолжил эксперт, с Т-72Б3 выстрел можно произвести с разного расстояния — от 500 метров до 2,5 километров.

Скорее всего, американца уничтожили именно подкалиберным снарядом. Пусть пылает, как и остальные западные хваленые танки, а их разносят снарядами прошлого года разработки, — резюмировал Липовой.

Ранее об уничтожении третьего танка Abrams рассказал первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов. По его словам, сделали это военнослужащие из новосибирской бригады спецназа. Министерство обороны РФ подтвердило эти сведения, уточнив, что удар нанес экипаж Т-72Б3.