Георгиевский трактат: как Россия присоединяла Грузию

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Георгиевский трактат

4 августа 1783 года граф Павел Потемкин, дальний родственник фельдмаршала и светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического, со стороны Российской империи, и князь Иван Багратион-Мухранский со стороны Грузинского царства, подписали Георгиевский трактат. С этого момента начался процесс мирного и добровольного вхождения Грузии в состав России, который продолжался около двадцати лет.

После краткой эпохи расцвета в XI-XII веках Грузия на столетия погрузилась в хаос территориальной раздробленности и чужеземных завоеваний. Единое Грузинское царство времен Давида Строителя и царицы Тамары осталось лишь в воспоминаниях. Были забыты тесные связи с Византийской империей и Русью. На повестке для стоял вопрос о выживании.

В начале XIII века Грузии угрожала могущественная среднеазиатская держава хорезмшахов. Султан Джелал-ад-Дин Мангуберди, совершая захватнические походы, захватил Тбилиси и вырезал население этого большого города. В 1243 году Грузию завоевали и полностью опустошили монголы. Затем началась длительная борьба за освобождение от монгольского ига. Но не успела она завершиться, как на Грузию обрушились полчища Тамерлана. Того самого, очень жестокого правителя, что любил сооружать пирамиды из черепов на страх покорённым народам.

Под ударами врагов, в середине XV столетия Грузия распалась на множество мелких царств и уделов, а власть над этими слабыми государствами попала в руки Османских султанов и шахиншахов Персии.

Грузия на грани гибели

Грузия находилась в состоянии упадка несколько столетий. Народ страдал от тяжелых поборов, иноземного гнета, православная церковь с огромным трудом сопротивлялась всё нарастающему давлению соседей-мусульман. Свидетельством катастрофического упадка Грузии стало полное прекращение чеканки собственной монеты. Торговля перешла на натуральный обмен, а те редкие деньги, что продолжали обращаться в Грузии принадлежали соседним государствам.

Простой люд в то время бежал из городов в горы, где оставалась хоть какая-то возможность спастись от постоянных грабительских набегов турок и персов. Деградировали ремесла, постепенно почти прекратилась торговля. А демографическое положение грузинского народа в XVIII веке оказалось таково, что грузины оказались на грани вымирания. Пожалуй, до такой катастрофы во всей мировой истории не доходил ни один народ, имевший собственной развитое государство и высокую древнюю культуру.

Фото: wikipedia.org Тифлис - старый Тбилиси, XVIII век

В этот тяжелый час грузины обратили мольбы о спасении к православным братьям, живущим на севере — к России. Они понимали, что только поддержка русских может остановить надвигающуюся катастрофу. Первые просьбы о помощи прозвучали еще в XVII столетии, но Россия до Петра I не имела возможности вмешиваться в дела на Кавказе. Грандиозные реформы петровского времени привели к тому, что Российская империя стала одной из великих мировых держав, с мощной промышленностью, торговлей, охватывающей почти весь мир, и армией, которая могла воевать вдали от границ государства.

В последние годы правления Петра I Россия присоединила северную Персию и побережье Каспийского моря. Эти события впервые активно вовлекли Грузию в русскую внешнюю политику. В 1721 году Петр I, победоносно завершив Великую Северную войну с Швецией, решил получить в свои руки главный сухопутный торговый путь, связывающий Европу с Центральной Азией, Индией и Китаем. Для этого и потребовалось завоевать Персию.

Попытка Петра I

План войны был подготовлен в следующем году. Одновременно по приказу Петра I дипломат Артемий Волынский провел успешные переговоры с грузинским монархом, царем Картли Вахтангом VI. В тот момент, когда всё было готово к войне, Персия оказалась под неожиданным ударом врагов.

10 октября 1722 года афганский мятежник Мир Махмуд, в то время эмир Кандагара, взбунтовался против власти персов, взял Тегеран и пленил персидского шаха Солтан Хусейна I. Его сын, наследник престола Тахмасп был вынужден бежать на север. В городке Казвине Тахмасп был провозглашен шахом и в том же октябре послал Вахтангу VI приказ идти с войском на Исфахан, чтобы воевать с Мир Махмудом.

Вы, потомок великих правителей, можете с небольшим войском держать в порядке Ширван. Сами вы знаете, что важнее всего уничтожать помянутого злодея..., — говорилось в письме.

Однако, уже сделавший ставку на Россию Вахтанг VI отказался помогать персидскому шаху и не стал посылать войско.

Наоборот, царь Картли собрал все имеющиеся силы, на которые мог рассчитывать, и пошел походом на Карабах. Там в окружении мусульман жили армяне, которые охотно присоединились к грузинскому царю, считая, что настал час освобождения от персидского игра. Объединенное грузино-армянское войско подошло к персидскому городу Гянджа и захватило его.

Победа над персами вселила в сердца восставших уверенность в победе. Но оказалось, что Вахтанг не получил письмо Петра I в котором тот просил отвести войска к Баку, где они должны были соединиться с главными силами русской армии, наступающей на юг. Эта досадная ошибка, какие часто случаются на войне, стоила потери трёх месяцев, пока грузины стояли в Гяндже.

Петр I не получил подкреплений и был уверен, что Вахтанг нарушил союзнические обязательства. Поэтому, когда волнения на Каспийском море нарушили снабжение русской армии, Петр приказал остановить наступление на персов, отвести войска на зимние квартиры и готовится к кампании следующего года.

Вахтанг VI, узнав, что русские отступили, посчитал себя обманутым и также приказал армии возвращаться в Картли. Так грузины оказались в одиночестве, окруженные врагами. Османская империя, пользуясь слабостью Картли и Персии потребовала, чтобы Вахтанг VI признал зависимость от турецкого султана.

Фото: wikipedia.org Грузинский царь Вахтанг VI

Персидский шах Тахмасп объявил царя Картли изменником. К тому же против Картли начало войну соседнее Кахетинское царство, которым управлял воспитывавшийся в Персии Махмат Кули хан, больше перс, чем грузин, больше мусульманин, чем православный. Махмат Кули захватил и сжег Тбилиси. В это же время в Грузию вторглись турки под командованием Ибрагим-паши. Вахтанг VI лишился власти и бежал в Россию. Картли и Кахетия оказались разрушены и разорены неудачной войной.

Грузия в XVIII столетии

На фоне этих трагических событий в Грузии предпринимались самые отчаянные действия для собственного спасения. В 1762 году после столетий независимости два крупнейших царства — Картли и Кахетия — объединились в одно государство под властью династии Багратионов. Но по-прежнему сохранялись феодальные уделы: Имеретия, Месхетия, Гурия, Сванетия. Так что до восстановления грузинского единства было еще очень далеко. Да и у царей Картли-Кахетии просто не было на это сил. Их страна, разоренная турками и персами, была столь бедна, что даже не могла содержать армию. В 1724 году Россия подписала с Османской империей Константинопольский трактат, в котором признавалось, что отныне Картли и Эривань находятся под властью турок.

Современные грузинские историки и публицисты часто упрекают Россию в пренебрежении интересами грузинского народа и даже в предательстве ими Вахтанга в период персидского похода и после него.

Так несчастливо закончилось для Грузии обещанное восточным христианам покровительство русского императора. Втянув Грузию в войну в своих интересах, предав врагу и оставив ее на произвол судьбы, Петр Великий не пожелал даже приютить у себя им же самим обманутого несчастного Вахтанга VI, — говорится в современном учебнике «История Грузии».

Однако вскоре после смерти Петра от имени новой императрицы Екатерины I Вахтангу было направлено письмо, касающееся последней войны. В нем российские дипломаты упрекнули грузинского царя в том, что, располагая достаточной военной силой, он не решился на ведение войны в своих собственных интересах, не последовав совету Петра I. Также русские власти обратили внимание, что Вахтанг не вывел грузинское население из-под турецкой оккупации, хотя ему предлагалось это и выделялись свободные земли на Кавказе, где грузины могли бы жить под защитой России. И разумеется, Россия, как суверенное государство не должна была проливать кровь своих солдат на благо Грузии, если сами грузины не сделали ничего для собственного освобождения.

Война с Османской империей

Прошло совсем немного времени. При императрице Екатерине II Россия неуклонно двигалась к Черному морю и на Кавказ. В 1768 году начинается русско-турецкая война. Ее причиной стал конфликт вокруг Польши.

В 1763 году умер польский король Август III, и поляки избрали на трон Станислава Понятовского, бывшего любовника Екатерины II, которого все считали русской марионеткой. Среди польско-литовской шляхты оказалось немало недовольных усилением влияния России. В 1768 году в защиту старинных шляхетских вольностей выступила Барская конфедерация. Мятежников поддержало около 60 тысяч дворян, взявшихся за оружие. В Константинополь на переговоры прибыла делегация конфедератов. Поляки просили у турок помощи против русских, обещая великому визирю, что как только его войска окажутся в Польше, вся страна восстанет против «ненавистных москалей».

Фото: wikipedia.org Императрица и самодержица Всероссийская Екатерина II

Когда султанское правительство отказало мятежникам, те пошли на отчаянный шаг — пообещали отдать Турции обширные Украинские области: Волынь и Подолию. Это стало решающим доводом и 6 октября 1768 года Османская империя объявила России войну. В качестве повода было использовано нахождение в Польше русских войск, которые защищали законно избранного короля Станислава от войск Барской конфедерации.

Боевые действия с Турцией развернулись в Новороссии и Молдавии. Османы были разбиты при Ларге и Кагуле. В Средиземное море была отправлена Архипелагская экспедиция русского флота, помогавшая восставшим грекам и разгромившая османский флот при Чесме. Но для того, чтобы склонить султана к миру не хватало еще одного сильного удара. Его было решено нанести на Кавказе. Коллегия иностранных дел составила документ «Рассуждение о способах, какими грузины преклонены быть могут к восприятию участия в настоящей с Портою Оттоманской войне».

Русский экспедиционный корпус на Кавказе

В Грузию был отправлен экспедиционный корпус генерал-майора Готтлиба Тотлебена, он должен был соединиться с войсками царя Картли и Кахетии Ираклия II и царя Имеретии Соломона I. В конце 1769 года русские войска вступили в Имеретию, где соединились с отрядами Соломона I. Была взята турецкая крепость Шорапан, но тут Соломон получил известия что османы вторглись на его землю и немедленно увел войска, нарушив союзнические обязательства, после чего Тотлебену не оставалось ничего иного как отойти в Картли.

В 1770 году царь Ираклий разбил турок при Аспиндзе, но не смог воспользоваться плодами победы. Причиной этому стал авантюризм Тотлебена, который решил вмешаться в местную политику и поддержал мятеж князей против царя Ираклия. Тотлебен хотел воспользоваться случаем и привести Картли-Кахетию в русское подданство. Хотя Тотлебен одержал несколько побед над турками, Екатерина II решила не ссориться с царем Ираклием и приказала чересчур лихому генералу сдать командование корпусом.

Новый командующий экспедиционным корпусом генерал-майор Алексей Сухотин начал наступление на город Поти, однако, в ходе боевых действий русские полки охватила эпидемия лихорадки, что заставило отвести войска из Грузии. Незадолго до возвращения экспедиционного корпуса в Россию царь Ираклий умолял спасти его государство, приняв в русское подданство. Но в тот момент у ведущей войну России не было возможности открывать новый фронт на Кавказе и Ираклия попросили повременить.

Заключенный в 1774 году Кючук-Кайнарджийский мир означал полную победу России, но ничего не принес Грузии. Все грузинские царства остались под властью турок. На несколько лет настало затишье, которое оказалось нарушено войной что в 1779 году хан Ширвана объявил Картли-Кахетии. Ширван в союзе с другими мусульманскими ханства Закавказья угрожал самому существованию грузинского царства.

В этих условиях Ираклий вновь обратился к Екатерине II с предложением принять Грузию под российское покровительство. Екатерина не хотела распространять границу за Кавказский хребет, полагая его естественной границей империи, но понимала, сколько выгод несёт возможность иметь плацдарм на границе с Турцией, к тому же населенный дружественным, православным народом. На переговоры был отправлен генерал поручик Павел Потёмкин, ему были предоставлены самые широкие полномочия, а также рекомендовано не принимать условий, хуже тех, что предлагал Ираклий в 1773 году.

Переговоры в Георгиевской крепости

Потемкин прибыл в Георгиевскую крепость, что находилась на Азово-Моздокской оборонительной линии, построенной в 1777 году для защиты южной границы России. Место это было безопасное, в самой крепости стоял русский гарнизон, а на оборонительной линии размещались поселённые казачьи войска.

Фото: wikipedia.org Подписание Георгиевкого трактата в крепости Георгиевск графом Павлом Потёмкиным

В крепости русского генерала уже ждала делегация Картли-Кахетии. Переговоры были недолгими, грузинская сторона охотно подтвердила, что готова на любые условия, лишь бы получить защиту от турок и персов. В результате 4 августа 1783 года Георгиевский трактат был подписан. Он открывался такой торжественно:

Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наследников и преемников своих торжественно навсегда отрекается от всякого вассальства или под каким бы то титулом ни было, от всякой зависимости от Персии или иной державы и сим объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного самодержавия, кроме верховной власти и покровительства императрицы Екатерины II и ее высоких наследников и преемников престола всероссийского императорского, обещая тому престолу верность и готовность способствовать пользе государства во всяком случае, где от него то требовано будет.

Картли-Кахетинское царство становилось русским протекторатом, но не входило в состав империи. Отныне все правители Грузии получали власть лишь после согласия Санкт-Петербурга. Картли-Кахетия могла вести переговоры с другими державами только согласовав все обсуждаемые вопросы с российской стороной.

Грузинская православная церковь поступала под управление русского Святейшего Синода, а католикос всех грузин становился одним из русских архиепископов. Грузинская армия должна была выступить на стороне России в любой войне. Купцы России и Грузии могли свободно торговать в обоих странах, а русские и грузины свободно перемещаться через границу.

Через восемнадцать лет, 30 января 1801 года, уступая всё более настойчивым просьбам царя Картли-Кахетии Георгия XII о вхождении в состав России, император Павел I подписал манифест о присоединении Грузии. Вслед за этим другие грузинские правители один за другим стали просить русское подданство. В 1803 году была присоединена Мингрелия, в 1804 году Имеретия, затем Сванетия, Абхазия и Аджария. Так впервые за несколько сотен лет Грузия оказалась объединена под властью императоров всероссийских, а грузинский народ спасен от уничтожения.