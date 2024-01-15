Генпрокуратура подала иск о передаче активов «Рольфа» в пользу государства

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Московский суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, передает «Интерфакс». Регистрация иска состоялась 27 декабря, предварительное судебное заседание назначено на 18 января.

Принят к производству иск об обращении в доход государства всех акций АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех» как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, — рассказал собеседник агентства в объединенной пресс-службе судов города.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества. Согласно тексту документа, ведомство будет управлять долями сразу в нескольких компаниях, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс Лимитед». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что указ связан исключительно с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой.

При этом основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал произошедшее правовым беспределом. По его словам, передача акций может оказать негативное влияние на инвестиционный климат.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, главы автомобильного дилера «Рольф» Петрова и других руководителей этой компании. Они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. 1 сентября 2023 года Черемушкинский районный суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.