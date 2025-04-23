Генерал раскрыл, откуда прибудет авиация для воздушной части парада Победы Генерал Попов: для воздушной части парада авиация вылетает с пяти аэродромов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для воздушной части парада Победы авиация вылетает с четырех-пяти аэродромов одновременно, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это обусловлено разными адресами базирования вертолетов, дальних и фронтовых истребителей.

Это осуществляется не с одного аэродрома, а с четырех-пяти одновременно с нескольких направлений. С севера — с Торжка — пойдут вертолеты, с востока пойдет дальняя авиация, с Рязани, Кубинки пойдет фронтовая авиация, может, даже со стороны Воронежа придут Су-35, Су-34, Су-24, штурмовики Су-25. Все это нужно так выстроить, увязать в одну модель, чтобы все выстроились секунда в секунду, — сказал Попов.

Он добавил, что при пролете над Красной площадью интервал групп исчисляется 15–30 секундами. По словам генерала, выдержать необходимый режим высоты и занять нужное место в строю на скоростях 500–600 км/ч крайне сложно.

Ранее военный обозреватель Борис Рожин заявил, что Россия задействует на параде ко Дню Победы в Москве дроны-камикадзе «Герань-2». Он опубликовал фотографию, на которой виден грузовик КамАЗ с защищенной кабиной и двумя барражирующими боеприпасами в кузове. По словам Рожина, это кадр с репетиции парада Победы, прошедшей в Алабино.