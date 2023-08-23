Генерал объяснил, почему пилот уничтожил катер ВСУ именно из авиапушки Липовой: по катеру ВСУ ударили авиапушкой, поскольку это мощное и точное оружие

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили катер с украинскими десантниками из авиапушки, поскольку это оружие является точным и мощным, а его использование приходится дешевле, чем пуск ракеты, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, бортовое оборудование включает специальный прицел, счетчик снарядов, пилот все видит и ведет огонь вручную. Офицер также рассказал, что истребители, как правило, вооружены авиапушкой калибра 30-мм.

Почему именно авиапушка, а не ракета? Авиапушка такое же точное оружие, мощное, обычно на истребителям стоят 30-мм авиапушки. <...> Из пушки уничтожить цель намного дешевле, чем ракетой. Авиапушки не ушли в прошлое, это хорошее, мощное оружие, — сказал Липовой.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения катера с десантниками Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный. На кадрах видно, как лодку поражают с воздуха с помощью авиационной пушки с корректировкой огня. Высокоскоростная цель была успешно уничтожена.

До этого глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ у Невского и Пролетарского. Кроме того, ВС РФ удалось отразить пять атак сил противника в районе Красного Лимана, потери ВСУ, по его словам, составили по меньшей мере 80 человек.