Российские военные отразили пять атак ВСУ у Красного Лимана Минобороны: российские военные отразили пять атак на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы российской группировки «Центр» отразили пять атак Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, украинские потери там составили по меньшей мере 80 человек.

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады национальной гвардии Украины, — сказал военный.

Он добавил, что помимо живой силы, Украина потеряла на этом направлении боевую машину пехоты, бронированную машину и 120-миллиметровый миномет.

На Сватовском направлении авиация и артиллерия группировки «Центр» отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Потери Украины составили до 10 бойцов и боевая бронированная машина, заявил Савчук. Он также рассказал, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе Невское, Пролетарское.

Ранее Савчук рассказал, что российские военные сорвали шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По его словам, ВСУ понесли существенные потери. Также сообщалось, что бойцы группировки «Восток» отразили несколько атак украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник пошел в наступление при поддержке бронетехники.