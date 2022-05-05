«Газпром» задействует «Северный поток — 2» в России

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

«Газпром» решил использовать мощности «Северного потока 2» для нужд внутреннего рынка России, говорится в Telegram-канале компании. Как отметили в компании, если Германия решит запустить газопровод, то будет доступна только одна нитка.

В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, <...> «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток — 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, — сказали в компании.

Если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу включится только одна нитка со 100%-ной загрузкой. Вторая же, как заявили в «Газпроме», сможет начать работу не раньше 2028 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что на Западе высказывают опасения, что Россия может оказывать давление на страны с помощью трубопроводов, однако ситуация с «Северным потоком — 2» в Европе не может быть создана в КНР. По мнению автора статьи, Китай не будет зависеть от российского газа, поскольку он занимает более прочные позиции, чем Европа.