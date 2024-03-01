«Газпром» начал процедуру продажи активов в Северном море

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«Газпром Интернэшнл Лимитед» объявил о начале конкурсной процедуры по продаже активов в Северном море, говорится в сообщении на сайте компании. Заявка была размещена на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Начальная цена для активов была установлена на отметке €344 млн. Торги планируется провести 6 июня 2024 года, а заявки можно подать уже с 1 марта. Компания намерена продать 50% в совместном предприятии с Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в организации Wintershall Noordzee B.V(WINZ) и 100% в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited.

Ранее стало известно, что российский «Газпром экспорт» подал иск к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services, о чем свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. Суть претензии, дата заседания по делу, а также сумма исковых требований не уточняются.

До этого «Газпром» после начала спецоперации на Украине прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях. Это не первое европейское предприятие, которое не захотело платить за российский энергоресурс по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций. В частности, «Газпром» принял решение не поставлять газ нидерландскому трейдеру GasTerra.