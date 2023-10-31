ФСБ задержала координатора покушения на Царева ФСБ задержала жителя Ялты, помогавшего организовать покушение на Царева

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Олег Царев

ФСБ России получила неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Координатором преступления был 46-летний житель Ялты. Он уже задержан и дал признательные показания. При этом розыск исполнителя покушения продолжается, добавили в ведомстве.

Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, — сказано в сообщении.

При обысках у задержанного было обнаружено самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими спецслужбами, фотографии Царева, а также схемы подходов к местам его пребывания.

Кроме того, в ФСБ пояснили, что жизни Царева после покушения ничего не угрожает. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он и его семья находятся под защитой.

В ночь на 27 октября в центре Ялты на территории санатория имени Кирова в Царева дважды выстрелили. К прибытию скорой он был без сознания, с большой кровопотерей. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что покушение на Царева организовала СБУ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Царев был депутатом Верховной рады с 2002 по 2014 год от Партии регионов, а также заместителем главы фракции в Раде. После этого он стал спикером парламента Новороссии (союза ДНР и ЛНР). Из-за поддержки Донбасса Царев был заочно осужден на Украине сроком на 12 лет лишения свободы.