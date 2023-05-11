ФСБ перехватила полтонны кокаина на границе с Белоруссией

Фото: White House/Global Look Press

ФСБ перехватила 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией в Смоленской области, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы. При досмотре фуры с турецкими номерами был найден тайник, в котором хранились 116 упаковок с наркотиками. Представители ФСБ также узнали, что тем же маршрутом, в сторону Польши, едет еще одна машина — в ней нашли 373 упаковки с кокаином.

ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области. <...> Общий вес изъятого в двух фурах кокаина составил 492 килограмма, — сообщает ФСБ.

Против задержанного иностранца — организатора контрабанды — возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт, пересылка наркотиков в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой). Его заключили под стражу.

Ранее 59-летний москвич пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер на борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.