https://static.news.ru/photo/9fb89fba-4cec-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление ФСБ обвинило москвичей Антонину Зимину и Константина Антонца в государственной измене. Как утверждает отец девушки, причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник спецслужбы — один из гостей — якобы рассказывал о работе.

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии. Речь идёт о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ, — пишет «Коммерсант».

По словам Константина Зимина, сотрудник ФСБ — однокурсник Антонины, с которым она вместе училась в Калининграде. Свадьбу сыграли в апреле 2015 года, и капитан-контрразведчик, добавил отец арестованной, не только выпивал и рассказывал о работе, но также раздавал визитки и фотографировался с гостями. Среди приглашённых на свадьбу были родственники и знакомые молодожёнов из Литвы.

ФСБ возбудила уголовное дело, когда некоторые фото и видео со свадьбы попали в сюжет одного из литовских телеканалов, утверждает Зимин.

До задержания Антонина Зимина работала экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии, её муж — в юридической фирме в Москве. С лета 2018 года супруги находятся в СИЗО.

Как писал NEWS.ru, 10 февраля военный суд в Пензе приговорил семь активистов по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет строгого режима. Молодых людей сочли организаторами попытки вооружённого восстания.