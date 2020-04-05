Форму на получение помощи за границей заполнили около 26 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/d3f127b0-774a-11ea-a955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление на возвращение на родину и получение необходимой помощи заполнили на портале «Госуслуги» около 26 тысяч российских граждан, которые находятся сейчас в других странах. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

При этом сведения, которые оставляют граждане для планирования вылета домой, проверяются автоматически, сказал министр в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Примерно 26 тысяч людей, которые оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи, — заявил Шадаев.

Он пояснил, что гражданин России предоставляет данные загранпаспорта, российского паспорта, места фактического проживания.

Такой порядок значительно упрощает нам процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи, — пояснил министр.

4 апреля Россия приостановила вывоз своих граждан из-за рубежа и в обратном направлении. На портале «Госуслуги» размещена анкета для сбора сведений о россиянах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. Данные обрабатывает Минкомсвязи и уполномоченные государственные органы.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники российских военкоматов перешли на дистанционную работу во время весеннего призыва. Это сделано для профилактики распространения коронавируса.