ФМБА России празднует 73-ю годовщину со дня создания

https://static.news.ru/photo/38f703d0-e3a4-11ea-bb81-fa163e074e61_660.jpg Фото: fmba.gov.ru

Федеральному медико-биологическому агентству 21 августа исполняется 73 года. Организация с честью продолжает славные традиции по охране здоровья россиян, заложенные ещё в послевоенные годы, отметил в поздравлении генеральный директор ФСНКЦ ФМБА РФ Борис Баранкин.

Он отметил, что агентство за прошедшие десятилетия превратилось в огромную многопрофильную организацию в самых разных уголках страны. Деятельность ФМБА включает в себя не только традиционную, но экспериментальную медицину, а также множество научных открытий и современных практик.

Всё это позволяет оказывать амбулаторную и стационарную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь населению, а также обеспечивать медицинское сопровождение при чрезвычайных ситуациях, проведении крупных спортивных мероприятий на уровне мировых стандартов. Особая сфера ответственности — здоровье сотрудников атомной отрасли и Роскомоса, — рассказал Баранкин.

В поздравлении глава ФСНКЦ ФМБА затронул и тему COVID-19, назвав пандемию, с одной стороны, испытанием на профессионализм и прочность, а с другой стороны, врач отметил и прогресс, который произошёл в развитии системы.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова fmba.gov.ru

Он пояснил, что речь идёт и об обретении новых партнёрских отношений, важных открытий, в числе которых — новая вакцина от коронавируса «Лейтрагин». Баранкин также обратил внимание на приобретённый опыт, который позволит противостоять подобным глобальным потрясениям.

Как писал NEWS.ru, в августе ФМБА России запатентовало отечественный препарат от COVID-19.