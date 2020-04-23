ФАС предложила дать органам власти доступ к данным агрегаторов такси

https://static.news.ru/photo/ebf41760-860d-11ea-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть доступ к данным агрегаторов такси надзорным органам и гражданским участникам перевозок — региональным органам власти в области транспорта. Такая мера позволит повысить безопасность поездок, пояснил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Это даст как возможность исполнения участниками рынка своих обязанностей, так и способ надлежащего контроля, рассказал он РИА Новости.

Замруководителя ФАС уточнил, что всем участникам сферы пассажирских перевозок необходимо обеспечивать качество цифровизации базы данных и её безопасность в той мере, насколько это для них возможно.

Ранее московские сервисы такси получили доступ к базе цифровых пропусков, которые будут необходимы москвичам и гостям города с 15 апреля в связи с режимом самоизоляции. Это, как писал NEWS.ru, позволяет водителям проверять наличие у клиентов необходимого для передвижения по городу разрешения.