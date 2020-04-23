ФАС предложила дать органам власти доступ к данным агрегаторов такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть доступ к данным агрегаторов такси надзорным органам и гражданским участникам перевозок — региональным органам власти в области транспорта. Такая мера позволит повысить безопасность поездок, пояснил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Это даст как возможность исполнения участниками рынка своих обязанностей, так и способ надлежащего контроля,
Замруководителя ФАС уточнил, что всем участникам сферы пассажирских перевозок необходимо обеспечивать качество цифровизации базы данных и её безопасность в той мере, насколько это для них возможно.
Ранее московские сервисы такси получили доступ к базе цифровых пропусков, которые будут необходимы москвичам и гостям города с 15 апреля в связи с режимом самоизоляции. Это, как писал NEWS.ru, позволяет водителям проверять наличие у клиентов необходимого для передвижения по городу разрешения.
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