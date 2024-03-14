«Фантазии»: военэксперт о шансах НАТО сбить российские гиперзвуковые ракеты Военный эксперт Дандыкин: Запад бессилен перед гиперзвуковым оружием России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Страны НАТО не имеют никаких шансов защититься от российского гиперзвукового вооружения, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, на сегодняшний день РФ является единственным государством, способным сбивать такие ракеты . Дандыкин уверен, что любые обратные утверждения являются фантазиями.

Нет у них возможности защиты от гиперзвукового оружия России. Не сбивают они «Кинжалы» и другие ракеты. Вот мы обладаем такой возможностью, потому что у нас комплекс С-500, который реально сбил ультразвуковую цель. А они нет. Это фантазии, — заявил эксперт.

Дандыкин добавил, что западные лидеры ищут способы «продлить существование» НАТО с Финляндией и Швецией, поскольку Россия является для них главной угрозой. Он также не исключил, что Украина может что-то получить от усиления ПВО.

На это и расчет, потому что Patriot мы регулярно выбиваем, причем, говорят, последние модели, — заключил военэксперт.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что российские войска получили новые планирующие бомбы, запускаемые при помощи РСЗО «Смерч» или «Торнадо-С». Он назвал это качественным рывком для военной промышленности страны.