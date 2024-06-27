ФАБ-3000: бомба, которая выжигает всех врагов

Фото: МО РФ

На днях в соцсетях появилось видео применения российской авиацией авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с модулем планирования и коррекции (УМПК). На сегодняшний день эта авиабомба является самым мощным свободнопадающим боеприпасом, примененным в зоне СВО. Чем она так страшна для врагов?

Деньги всегда важны

Первое применение таких бомб было еще в самом начале спецоперации, когда наносились удары по засевшему в подземельях завода «Азовсталь» противнику. Точных данных о нанесенном уроне нет, но можно не сомневаться в том, что эти бомбы сыграли значительную роль в битве за Мариуполь. Прилет такого «изделия» оказывает не только серьезный разрушительный эффект, но и деморализующий. К тому же на свете не существует укреплений, с которыми не справилась бы ФАБ-3000. И противник понимает: насколько бы серьезно он ни зарылся в землю, «трехтонка» все равно его разрушит.

Впервые Советская армия применила эти бомбы еще в Афганистане. Но, несмотря на их впечатляющую эффективность, широкого применения они не получили по причине ограниченного числа целей, на которые имело смысл тратить такой боеприпас. ФАБ-3000, несмотря на относительную простоту конструкции, все же довольно дорогое изделие, хотя бюджету обходится заметно дешевле управляемых ракет сопоставимых калибра и мощности.

Еще больше увеличил цену авиабомбы модуль планирования и коррекции, но это тот самый случай, когда каждая вложенная копейка полностью себя оправдывает. Потому что модуль планирования позволяет бомбардировщику сбрасывать бомбы, не входя в зону действия вражеской ПВО.

Таким образом, с безопасного для себя расстояния действует не только боевой самолет стоимостью десятки миллиардов рублей, но и не создается угроза жизни членам экипажа, обучение которых также влетает государству в серьезную сумму. Понятно, что говорить о деньгах и жизнях военнослужащих — последнее дело, ибо это вещи несопоставимые. Но так уж повелось, что любое вооруженное противостояние невозможно без серьезных средств.

Фото: МО РФ

Вспоминаем Германскую империю

Вот почему нередко состояние финансов сторон конфликта оказывает влияние на его ход ничуть не меньшее, чем сражающиеся армии. И считать приходится каждый рубль, доллар или фунт стерлингов. Вспомним Германскую империю, проигрыш которой в Первой мировой был обусловлен во многом истощением ее ресурсов.

Так получилось, что на немецкой территории не находилось ни одного иностранного солдата, сами немцы стояли чуть ли не в прямой видимости Парижа на Западе и в Закавказье на Востоке, но в 1918 году немецкая финансовая система буквально «испустила дух», и страна была просто не в состоянии продолжать войну.

Кстати, и авиабомбы с модулем планирования и коррекции, что в России, что за рубежом, появились на свет во многом благодаря экономическим причинам. Требовалось кардинально улучшить характеристики относительно недорогих свободнопадающих бомб, которых в мире после окончания холодной войны был избыток, при этом они должны были оставаться «бюджетным» боеприпасом, стоящим значительно меньше ракет.

Есть и более мощные бомбы

После того как модулем планирования и коррекции обзавелась примененная на Харьковском направлении ФАБ-3000, стоит ли ожидать появления в арсенале российских бомбардировщиков управляемых авиабомб большего калибра? Теоретически модуль планирования и коррекции можно установить на ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Отечественные инженеры наверняка справятся с такой задачей. Вопрос в другом — а есть ли цели для этих авиабомб в зоне СВО?

Ответ на этот вопрос даст время и дальнейший ход спецоперации. Но в любом случае лучше иметь бронепоезд на запасном пути. Можно не сомневаться, что наши бывшие западные «партнеры», стараниями и усилиями которых в 2014 году на Украине произошел госпереворот, сейчас готовят нам массу «сюрпризов».

Поэтому надо быть готовым ко всему, особенно к адекватным ответам на пересечение красных линий, которых, похоже, уже давно не существует. Недавний ракетный удар по Севастополю, по мирным людям на городском пляже, более чем наглядно показывает всю суть так называемого коллективного Запада.

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