«Все равно никто не работает»: в ГД оценили идею о выходном 31 декабря В ЛДПР предложили сделать 31 декабря официальным выходным днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит нормы о выходном дне 31 декабря на федеральном уровне, соответствующий документ внесла партия ЛДПР еще в 2020 году. Депутаты фракции предложили включить эту дату в праздничные дни вместо 8 января, которое должно стать рабочим. В 2021 году эта инициатива уже практически была реализована: 31 декабря был объявлен выходным днем по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а годом ранее президент России Владимир Путин предложил регионам самим решить, делать его выходным или нет, и большинство объявили 31 декабря нерабочим, заявили NEWS.ru в пресс-службе партии ЛДПР.

Настало время принять общефедеральное решение на этот счет. По нашему мнению, общество в этом вопросе вполне консолидировано. Ведь и так де-факто большинство граждан не работает в последний день года. В офис приезжают, но все заняты поздравлениями и мыслями о предстоящем празднике и каникулах. Многие компании сами отправляют сотрудников отдыхать уже 30 декабря, потому что понимают, что никакой рабочей атмосферы не будет, — сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Во фракции пояснили, что законопроект предполагает не увеличение продолжительности новогодних каникул, а лишь перенос последнего дня на 31 декабря.

Данную идею прокомментировали и в партии КПРФ. Пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко в беседе с NEWS.ru заявил, что сейчас это не самый принципиальный вопрос. В целом партия всегда выступала за перенос основных праздников на весну — с 1 по 10 мая. Что касается зимних праздников, то, по мнению Ющенко, принципиально мало что поменяется.

Многие люди не работают 31 декабря, в сфере услуг и торговле это число является самым активным рабочим днем. Тут есть мнения и за, и против. Зимние праздники сложные в этом отношении. Незанятые люди всегда чувствуют себя не сильно комфортно в условиях безденежья, минимальной зарплаты и понижения доходов. Сильно принципиально не поменяется качество жизни, — считает Ющенко.

Юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов в разговоре с NEWS.ru поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем, так как, по его словам, в этот день «никто и так не работает». Он напомнил, что длинные праздники хороши только для народа, но никак не для рынка труда и экономики.

31 декабря все равно никто не работает, а если работает, то плохо, даже в непрерывно действующих организациях. Это вполне себе логичное изменение. В России еще есть Старый Новый год и, по сути, первую половину января в нашей стране не работают, — полагает Кофанов.

Как отметил юрист, несмотря на то что 31 декабря было рабочим днем, многие компании все равно организовывали собственные дополнительные выходные. Если организация захочет, она вправе устанавливать дополнительные дни и сохранять старые режимы работы.



По данным «Известий», данный вопрос будет рассмотрен в последнем месяце уходящего года. Предлагается внести соответствующие изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ. По мнению экспертов, выходной 31 декабря поможет создать праздничную атмосферу в непростое время.