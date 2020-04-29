Эпидемиолог заявил о возможности проведения голосования летом или осенью

https://static.news.ru/photo/4e401f54-8a19-11ea-8a99-fa163e074e61_660.jpg Николай Брико Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает возможным организацию голосования по поправкам в Конституцию летом или осенью.

Я думаю, это возможно с соблюдением всех мер предосторожности, дистанцирования. На мой взгляд, всё это реально, — цитирует РИА Новости Брико.

Эпидемиолог также выразил надежду, что эпидситуация в России к этому времени нормализуется, что позволит провести запланированные мероприятия в полном объёме.

Голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. ЦИК отложил и проведение ряда региональных выборов, намеченных на весну и начало лета.

Как писал NEWS.ru, более половины россиян приняли бы участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны, если бы оно прошло, как и планировалось ранее, 22 апреля. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По их мнению, за изменения основного закона высказались бы 66–68% от числа принявших участие в голосовании. В Совете Федерации уже заявили, что опрос ВЦИОМ показывает устойчивую поддержку обществом предлагаемых изменений. Однако другие эксперты полагают, что с учётом переноса даты голосования поддержка поправок гражданами расти не будет, а при определённых условиях может даже снизиться.