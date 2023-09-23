Энергоэксперт раскрыл, на сколько может подорожать бензин в 2024 году Энергоэксперт Юшков: в 2024 году цены на бензин могут вырасти на 6-7%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрогнозировать рост цен на бензин в 2024 году сложно, однако, по предварительным расчетам, они будут изменяться в диапазоне инфляции, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, Правительство РФ уже давно использует эту формулу. Ее суть проста — цена не должна быть выше, чем уровень инфляции.

Сказать сложно, на сколько цены изменятся в 2024-м. Думаю, правительство попытается вернуться к формуле, которую оно уже применяло: чтобы цена была не выше, чем уровень инфляции. Поэтому надо смотреть, какая в следующем году будет инфляция, что там прогнозируют. Думаю, примерно то же самое, что и в этом году будет с инфляцией. Сейчас прогнозируют под 7%, может 6%, — рассказал Юшков.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что стабилизировать топливный рынок в России способна корректировка налогового маневра. По его словам, запрет на экспорт топлива из страны реализовать практически невозможно, поскольку предприятия начнут терпеть убытки. Поэтому внимание стоит уделить изменениям с точки зрения налоговых пошлин, демпфера, механизма компенсации, уверен глава комитета ГД.