Энергоэксперт раскритиковал идею полностью газифицировать регионы Энергоэксперт Гривач: жители отдаленных регионов не захотят переходить на газ

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Газифицировать все регионы России не имеет смысла, поскольку многие жители отдаленных населенных пунктов сами не хотят переходить на газ, заявил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В беседе с НСН энергоэксперт подчеркнул, что это связано с высокими ценами.

Газифицировать населенные пункты, которые находятся в сотнях и тысячах километрах от магистрального газопровода, не имеет никакого смысла. Газ там будет в прямом смысле золотой и не будет нужен потребителям. Сейчас такие истории не так редки, когда газ доступен, а потребитель продолжает топить углем или дровами, — пояснил Гривач.

При этом сам процесс газификации регионов успешно выполняется. Гривач напомнил, что поручение было дано два года назад. За это время было заключено более миллиона договоров догазификации, три четверти из которых были выполнены. Данная программа, по мнению эксперта, будет полностью выполнена в 2024 году. Тем временем в новые населенные пункты газ тоже проводится достаточно быстро, заключил он.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена. По его словам, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89% из всего объема.