Энергетик допустил снижение цен на бензин после действий ФАС Энергетик Митрахович допустил снижение цен на бензин на короткий период

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может давить на компании и автозаправочные станции (АЗС), однако данные меры не могут использоваться в качестве долгосрочной стратегии, скорее это локальная история, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он допустил, что после действий ФАС цены на бензин в России могут снизиться на короткий период.

В каких-то пределах ФАС может давить на компании, но на самом деле эти меры не могут использоваться в качестве долгосрочной стратегии, скорее локальная история. Просто так давить заправки, особенно когда они вынуждены покупать нефтепродукты на бирже, где цена выросла гораздо сильнее, чем на АЗС. Это может сдержать излишне взорвавшихся АЗС. Стратегически нужны другие шаги, связанные с изменениями налоговой системы, правилами регулирования экспорта, — сказал Митрахович.

Ранее ФАС обратилась к компаниям с призывом сбросить цены на бензин и прочие нефтепродукты на АЗС. Отмечается, что меры должны быть реализованы с учетом уменьшения биржевых цен. В ведомстве уточнили, что, если компании не выполнят установленные требования, их действия будут рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства.