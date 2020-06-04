Экономический кризис и связанные с ним трудности могут подтолкнуть к эмиграции из России деятелей науки и квалифицированных рабочих. Они уедут в поисках достойного заработка или в стремлении начать новую жизнь. В то же время, как отмечают эксперты, осуществить задуманное удастся не всем. Несмотря на ценность отечественных специалистов в глазах иностранных работодателей, последние не горят желанием принимать россиян на работу: из-за пандемии все государства испытывают экономические проблемы, как и наша страна. Как удержать учёных и рабочих в РФ, разбирался NEWS.ru.

На фоне экономического кризиса из России могут уехать на заработки за границу физики, математики, программисты, инженерные дизайнеры, а также представители рабочих профессий — сварщики, монтажники-высотники. Об этом NEWS.ru рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По рабочим профессиям наиболее востребованы следующие специальности за рубежом — из тех, где у нас достаточно высокие компетенции, — сварщики, монтажники-высотники. Поскольку они имеют международные сертификаты, соответственно, они там могут быть востребованы. Традиционно мы всегда являлись поставщиками за рубеж специалистов в области математики и физики. Здесь у нас действительно есть определённое лидерство. Программисты, безусловно. Имеют международный статус члены морских экипажей, поскольку они работают на международном рынке. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

По словам Сафонова, работники вышеназванных сфер могут уехать за границу, чтобы «начать свою историю заново». Однако это не значит, что они будут там востребованы и устроятся на достойную работу по профессии. Это удастся сделать нескольким десяткам тысяч человек, тогда как желающих пойти по такому пути будет намного больше.

Трудности с поиском хорошей работы за рубежом обусловлены схожим экономическим кризисом и ростом безработицы, отметил проректор. Кроме того, особенно сложно осуществить свои планы будет рабочим, так как сказывается языковой барьер.

Максим Богодвид/РИА Новости

Естественнонаучному комплексу и высокотехнологичным компаниям следует оказать государственную поддержку, чтобы удержать их специалистов в России, уверен Сафонов. Такие организации работают в том числе и в IT-отрасли, сферах фармацевтики и биотехники.

Из России на фоне кризиса могут мигрировать 10–15 тысяч работников IT-отрасли, сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Они призвали премьер-министра Михаила Мишустина признать эту сферу пострадавшей от пандемии и ввести ряд мер поддержки.

Однако, как полагает Александр Сафонов, риски преувеличены. Часть IT-специалистов действительно может уехать за рубеж, тогда как другие получат удалённую работу по зарубежным контрактам и позже вернутся в российские компании. В последних спрос на программистов возвратится по мере восстановления экономики.

Как удержать профессионалов

Мотивировать научных специалистов остаться в стране должна срочная отмена бюрократической нагрузки и формального подхода к учёной работе, которая мешает заниматься исследованиями, полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Нужно отменить все бюрократические требования сходу сейчас. Всё, что было введено за последние 15 лет, все эти бесконечные отчёты. То есть должна быть дебюрократизация системы и ориентация на результат. Не на фальсификацию результата, как сейчас, которую даже никто читать не будет, а именно на результат. Это в принципе сделает возможной исследовательскую работу. И, естественно, должно быть уменьшение нагрузки, а также повышение оплаты труда. То есть больше свободного времени, чтобы было время участвовать в конференциях, писать статьи, проводить встречи, консультировать компании. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

В настоящее время рабочие не имеют возможности продвигаться по карьерной лестнице, отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. По его словам, эти люди захотят остаться в России, если им позволят вырасти в должности, например, в случае прохождения курсов по управлению в вузе.