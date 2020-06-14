Во время карантина в России и мире заметно улучшилась экология. Например, вода в каналах Венеции стала чище и жители города заметили больше плавающих в воде птиц и рыб. Кроме того, сократились выбросы углекислого газа в атмосферу и стало меньше вредных частиц в воздухе. Заметно легче стало дышаться и в Москве. Однако после пандемии ситуация в экологии может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже. NEWS.ru выяснял, как можно сохранить достигнутую чистоту.
Во время карантина люди увидели способности природы самостоятельно восстанавливаться, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. Однако стремление восстановить экономику в условиях кризиса может сделать картину в экологии хуже прежней.
Потом нужно будет делать работу над ошибками. Мы ещё какое-то время будем дышать чистым воздухом, наслаждаться тем, что животные появились и вода чистая. Когда тяжёлая экономическая ситуация, людям не до экологии. Нужно решить вопрос с пенсиями, надо как-то кушать, зарабатывать. То есть принцип самовыживания отводит экологию на другой срок. Уже мы слышим от промышленных групп позывы о том, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз. Сейчас будет много лоббистов, которые будут уговаривать про экологию забыть, чтобы привести экономику в порядок.
Однако такая позиция неверна, убеждён Нагибин. Уже сейчас нужно искать возможности стимулировать бизнес заниматься уменьшением выбросов.
Например, многие сотрудники предприятий добираются на работу на личном автомобиле. Для них, в случае технической возможности, стоит оставить или ввести удалённую работу, чтобы не собирать всех в офисе. Это приведёт к тому, что люди станут меньше использовать машины и воздух будет чище, отметил эколог.
По его словам, в России существует больше 100 тысяч предприятий, вред воздействия на окружающую среду которых наиболее высок. Именно на них в настоящее время следует обращать внимание надзорных органов.
Вместе с тем, для сокращения выбросов можно использовать опыт карантина и ввести для компаний паузы в работе.
Такой «режим тишины» необходимо делать. Мы видим, что это идёт очень сильно на пользу природе. Иногда необходимо делать такие паузы, чтобы у нас быстренько природа восстановилась, — уверен Нагибин.
В целом на фоне пандемии экологическая повестка вышла на более высокий уровень, заключил он.
Что будет с мусором
После пандемии нацпроекты по экологии могут быть скорректированы, однако они остаются ключевыми, полагает зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что в ближайшее время может ухудшиться собираемость мусора. Кроме того, закон не стимулирует людей и операторов делать это раздельно.
У нас был комитет, мы заслушали публично-правовую компанию и одним из вопросов был — то что сегодня законодательно по цепочке никто не мотивирован осуществлять раздельный сбор мусора. Это очень большой пробел в законодательстве и это пробел в самой реформе. Если нет мотивации, то ни у гражданина, ни у оператора, ни у компании, которая работает, просто нет мотивации заниматься этим раздельным сбором.
Он добавил, что для сохранения экологии в мегаполисах после пандемии нужно позаимствовать международный опыт.
В мае стало известно о подготовленной Минприроды дорожной карте по запуску раздельного сбора мусора в России. Таким образом планируется увеличить количество отходов, которые впоследствии можно использовать для переработки и каких-либо иных целей, и сократить поступление ТКО на полигоны. Например, металла, пластика, стекла и макулатуры.
Для сортирующих отходы граждан предполагается снизить стоимость услуги их вывоза — вплоть до бесплатного. Кроме того, бизнес хотят освободить от уплаты НДС, касательно операций по реализации вторичных ресурсов. А получивших доходы от сдачи или продажи такого сырья граждан — от НДФЛ.
Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса власти не вводили организованного сбора использованных масок и перчаток, поэтому чаще всего их выбрасывают в обычные мусорные урны или баки. В результате изделия оказываются на свалках или полигонах, и инфекцией могут заразиться птицы и животные.
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