Во время карантина в России и мире заметно улучшилась экология. Например, вода в каналах Венеции стала чище и жители города заметили больше плавающих в воде птиц и рыб. Кроме того, сократились выбросы углекислого газа в атмосферу и стало меньше вредных частиц в воздухе. Заметно легче стало дышаться и в Москве. Однако после пандемии ситуация в экологии может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже. NEWS.ru выяснял, как можно сохранить достигнутую чистоту.

Во время карантина люди увидели способности природы самостоятельно восстанавливаться, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. Однако стремление восстановить экономику в условиях кризиса может сделать картину в экологии хуже прежней.

Потом нужно будет делать работу над ошибками. Мы ещё какое-то время будем дышать чистым воздухом, наслаждаться тем, что животные появились и вода чистая. Когда тяжёлая экономическая ситуация, людям не до экологии. Нужно решить вопрос с пенсиями, надо как-то кушать, зарабатывать. То есть принцип самовыживания отводит экологию на другой срок. Уже мы слышим от промышленных групп позывы о том, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз. Сейчас будет много лоббистов, которые будут уговаривать про экологию забыть, чтобы привести экономику в порядок. Андрей Нагибин председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль»

Однако такая позиция неверна, убеждён Нагибин. Уже сейчас нужно искать возможности стимулировать бизнес заниматься уменьшением выбросов.

Например, многие сотрудники предприятий добираются на работу на личном автомобиле. Для них, в случае технической возможности, стоит оставить или ввести удалённую работу, чтобы не собирать всех в офисе. Это приведёт к тому, что люди станут меньше использовать машины и воздух будет чище, отметил эколог.

По его словам, в России существует больше 100 тысяч предприятий, вред воздействия на окружающую среду которых наиболее высок. Именно на них в настоящее время следует обращать внимание надзорных органов.

Вместе с тем, для сокращения выбросов можно использовать опыт карантина и ввести для компаний паузы в работе.

Такой «режим тишины» необходимо делать. Мы видим, что это идёт очень сильно на пользу природе. Иногда необходимо делать такие паузы, чтобы у нас быстренько природа восстановилась, — уверен Нагибин.

В целом на фоне пандемии экологическая повестка вышла на более высокий уровень, заключил он.

Что будет с мусором

Сергей Булкин/NEWS.ru

После пандемии нацпроекты по экологии могут быть скорректированы, однако они остаются ключевыми, полагает зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. Он отметил в беседе с NEWS.ru, что в ближайшее время может ухудшиться собираемость мусора. Кроме того, закон не стимулирует людей и операторов делать это раздельно.

У нас был комитет, мы заслушали публично-правовую компанию и одним из вопросов был — то что сегодня законодательно по цепочке никто не мотивирован осуществлять раздельный сбор мусора. Это очень большой пробел в законодательстве и это пробел в самой реформе. Если нет мотивации, то ни у гражданина, ни у оператора, ни у компании, которая работает, просто нет мотивации заниматься этим раздельным сбором. Кирилл Черкасов заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

Он добавил, что для сохранения экологии в мегаполисах после пандемии нужно позаимствовать международный опыт.

В мае стало известно о подготовленной Минприроды дорожной карте по запуску раздельного сбора мусора в России. Таким образом планируется увеличить количество отходов, которые впоследствии можно использовать для переработки и каких-либо иных целей, и сократить поступление ТКО на полигоны. Например, металла, пластика, стекла и макулатуры.

Для сортирующих отходы граждан предполагается снизить стоимость услуги их вывоза — вплоть до бесплатного. Кроме того, бизнес хотят освободить от уплаты НДС, касательно операций по реализации вторичных ресурсов. А получивших доходы от сдачи или продажи такого сырья граждан — от НДФЛ.

Стоит отметить, что во время пандемии коронавируса власти не вводили организованного сбора использованных масок и перчаток, поэтому чаще всего их выбрасывают в обычные мусорные урны или баки. В результате изделия оказываются на свалках или полигонах, и инфекцией могут заразиться птицы и животные.