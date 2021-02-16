Эксперт рассказал, почему россиянам не стоит вкладываться в биткоины

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В среду, 17 февраля, в Москве ожидается небольшой снег и слабые морозы до минус 10 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, столичный регион будет находиться под влиянием небольшого циклона, пришедшего с северо-запада. В таких условиях погода будет облачная, временами небольшой снег, но морозы немного ослабеют. Температура в городе...