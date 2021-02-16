Эксперт рассказал, почему россиянам не стоит вкладываться в биткоины

Россиянам не стоит вкладывать свои сбережения в биткоины, поскольку биткоин отличается сверхволатильностью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн технологиям Арсений Поярков. По мнению эксперта, лучше держать деньги в валюте, которая является основным средством платежей.
Биткоин ни в коем случае не является средством хранения денег. У россиян средством платежа является рубль. То есть вы за рубли покупаете и продаёте товар. В рублях мы считаем инфляцию, а биткоин является спекулятивным активом. В него можно вложить деньги, так же как в доллар, евро и любой другой актив. Вложить и надеяться, что актив вырастет. Но, в отличие от классических валют, он отличается сверхволатильностью. За день он может измениться на 15–20%. Может вырасти, а может упасть. Потому здесь инвестиции в биткоин похожи на игру в казино. Если мы берём краткосрочную или среднесрочную инвестицию, то это прямо 100% казино, — рассказывает Поярков
Эксперт заключает, что если очень хочется рискнуть, то куда проще поехать туда, где есть разрешённые игровые зоны, и три раза «поставить на красное», в этом случае результат будет практически один и тот же.
Ранее NEWS.ru сообщал, что цена самой популярной криптовалюты — биткоина — превысила $50 тысяч.