Эксперт рассказал о десятилетнем превосходстве России в ядерных реакторах

Фото: Фото: Rosatom/Facebook.com

Россия на десятилетие опережает другие страны в развитии ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Об этом заявил во вторник научный руководитель проектного направления «Прорыв» госкорпорации «Росатом» Евгений Адамов.

Мы примерно на 10 лет опережаем мир в реакторах на быстрых нейтронах. Но темпы развития наших конкурентов очень высоки и потерять это [опережение на десятилетие] мы сможем достаточно скоро, если не будем двигаться [в развитии] так быстро, как раньше, — сказал он.

По словам Адамова, Россия обладает уникальным опытом и технологиями, накопленными в ходе длительной эксплуатации ядерных энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области.

В настоящее время в городе Северске Томской области в рамках проектного направления «Прорыв» госкорпорации «Росатом» возводится инновационная реакторная установка со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы ядерной энергетики на основе замкнутого ядерного топливного цикла. Впервые в мировой практике на одной площадке создадут АЭС с быстрым реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов — таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.