Эксперт рассказал, какие страны могут открыть первыми для туристов России

https://static.news.ru/photo/ea970846-aa52-11ea-b769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Правительство России частично открыло границы и разрешило жителям страны отправляться за рубеж. Уважительной причиной для выезда из России может быть учёба, работа, лечение или уход за родственниками. С начала августа власти могут возобновить международные туристические рейсы, полагает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Думаю, с 1 августа начнут открываться полёты в государства СНГ и те государства, где наименьшее количество заражённых. То есть наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Более того, может открыться сообщение с Египтом и Грузией — это то, чего ждут не только туристы, но и авиаотрасль. Если мы говорим про Грузию, то всё для открытия направления готово, как и по СНГ, — рассказал Зотов NEWS.ru.

Из европейских стран Германия может стать первой, куда власти России разрешат полёты, отметил Зотов.

По его словам, при планировании заграничных путешествий стоит соизмерять и риски, не связанные с коронавирусом. Например, в США и Бельгии обострилась политическая обстановка. Наиболее благоприятны в этом случае страны Юго-Восточной Азии и Турция. Россияне смогут туда летать предположительно в конце лета — начале осени, добавил председатель объединения.

В этом году туристический сезон будет отличаться от такового в предыдущие годы, уверен Зотов. Например, он не будет прибыльным для отрасли, а экскурсии для туристов могут превратиться в одно из самых невостребованных мероприятий.

Наверное, люди будут больше бояться массовых скоплений и будут стремиться к самостоятельному отдыху. По возможности будут размещаться вдали от массовых мероприятий. Конечно, это повлияет на экскурсии. Потому что экскурсионка в основном идёт на автобусах. Во главу угла ставится наличие масок и перчаток, эти атрибуты будут обязательны. Это накладывает определённые особенности: как граждане будут находиться в перчатках в жарких странах вроде Италии, Греции, где температура доходит до 38 градусов? Особенно сложен вопрос для тех, кто имеет сложности с дыхательной системой, — заключил Зотов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что стоимость отдыха за рубежом в этом году может составить в среднем от 88 тысяч рублей на человека. В том числе в Италии и Турции.