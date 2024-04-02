Эксперт рассказал, как отъезд людей из Харькова отразится на положении ВСУ Военэксперт Козюлин: эвакуация жителей Харькова снижает мобильность ВСУ

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовый отъезд мирных жителей из Харькова делает местную группировку ВСУ менее мобильной, рассказал NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. В то же время, по его словам, в предполагаемой эвакуации населения из города есть свои преимущества для украинской армии.

Снабжение города — это тоже непростая логистическая задача. Если жителей будет меньше, то меньше будет потребностей в том же электричестве, продуктах, транспорте и всем остальном, — сказал Козюлин.

Эксперт обратил внимание и на другую проблему, с которой сталкиваются ВСУ. По его словам, сейчас на территории Украины существует дефицит электроэнергии, вызванный ударами ВС РФ по объектам инфраструктуре. Это, указал Козюлин, сказывается и на работе ПВО ВСУ, требующей больших энергетических мощностей.

О том, что жители Харькова массово уезжают из города, ранее рассказал журналист и блогер Юрий Подоляка. По его словам, люди покидают населенный пункт после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Кроме того, по его данным, по городу распространяются слухи о скором начале боевых действий.