Эксперт оценил перспективы трудоустройства Трампа в России

https://static.news.ru/photo/346a76b8-405a-11eb-908b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Проигравший выборы в США Дональд Трамп мог бы приехать в Россию и стать здесь эффективным бизнесменом, отметил в беседе с NEWS.ru президент рекрутингового портала Алексей Захаров.

Мне кажется, что если бы ему вдруг пришлось переехать в Россию без гроша в кармане, учитывая его репутацию и опыт, снова занялся бы операциями с недвижимостью, и преуспел бы в этом. У него компетенции в области финансового менеджмента и недвижимости. Соответственно, он бы мог быть председателем правления, президентом любой крупной корпорации, — отметил Захаров.

По его словам, Трамп мог бы также заняться политикой в нашей стране, но вряд ли бы пользовался популярностью большей, чем Владимир Жириновский.

Ранее Сергей Шнуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о том, приютила бы Россия Дональда Трампа после его поражения на выборах. Как отметил лидер РФ, Трамп не нуждается в трудоустройстве в нашей стране — у него большая поддержка избирателей в Америке.