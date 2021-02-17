Эксперт объяснил, почему россиянам не стоит покупать инвайты в Clubhouse

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Министерство иностранных дел России опровергло появившиеся в ирландских СМИ сообщения о том, что на территории российского посольства в Дублине якобы строится некий штаб для шпионов и разведчиков.

В ведомстве пояснили, что дипломаты в Дублине живут в небольшом жилом особняке, который был построен более столетия назад и которому попросту требуется ремонт. Продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской...