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Эксперт объяснил, почему россиянам не стоит покупать инвайты в Clubhouse

14:45, 17 февраля 2021
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Покупать инвайты (приглашения на закрытые интернет-ресурсы) в социальную сеть Clubhouse, продающиеся сейчас в открытом доступе на интернет-сервисах для размещения объявлений, однозначно не стоит. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт советует сначала попытаться найти друзей или знакомых, которые уже зарегистрированы и могут прислать приглашение бесплатно, или просто дождаться, когда доступ в приложение будет открыт для всех.


Нужно дождаться возможности, когда доступ станет для всех или он появится на Android — потому что понятно, что им пользуется большое количество людей и, соответственно, инвайт появится быстрее, если, конечно, ещё будет на тот момент, — объяснил эксперт.


Ранее NEWS.ru сообщал о том, что школьница из Челябинска предложила Илону Маску устроить онлайн-дискуссию в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина.

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