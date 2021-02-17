Эксперт объяснил, почему россиянам не стоит покупать инвайты в Clubhouse

Покупать инвайты (приглашения на закрытые интернет-ресурсы) в социальную сеть Clubhouse, продающиеся сейчас в открытом доступе на интернет-сервисах для размещения объявлений, однозначно не стоит. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Эксперт советует сначала попытаться найти друзей или знакомых, которые уже зарегистрированы и могут прислать приглашение бесплатно, или просто дождаться, когда доступ в приложение будет открыт для всех.
Нужно дождаться возможности, когда доступ станет для всех или он появится на Android — потому что понятно, что им пользуется большое количество людей и, соответственно, инвайт появится быстрее, если, конечно, ещё будет на тот момент, — объяснил эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что школьница из Челябинска предложила Илону Маску устроить онлайн-дискуссию в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина.