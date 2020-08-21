Экс-военнослужащего США обвинили в сговоре с разведкой РФ

https://static.news.ru/photo/cdd0b994-e3ed-11ea-beeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: USA Central Intelligence Agency/Twitter.com/Global Look Press

Минюст США обвинил бывшего американского военнослужащего в сговоре с российской разведкой. Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Согласно документам суда, предполагается, что с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс вступил в сговор с агентами российской разведки. По мнению властей Соединённых Штатов, подозреваемый «посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб».

В 2008 году, после того как Деббинс оставил военную службу, он раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе, — говорится в сообщении Минюста.

Полицейская служба безопасности Норвегии 15 августа задержала 50-летнего гражданина своей страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Он не признаёт вину, писал NEWS.ru. Норвежца задержали после встречи с «российским агентом» в одном из ресторанов Осло. По версии полиции, он поделился с ним некой информацией. Причём эта встреча была не первой.