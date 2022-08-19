Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области Экс-мэр Краснодара Алексеенко возглавил Совет министров в освобождённой части Харьковской области

Фото: vk.com/alekseenko_krd

Андрей Алексеенко

В освобожденной части Харьковской области сформирован совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

Постановляю сформировать совет министров военно-гражданской администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича, — говорится в сообщении.

Накануне Алексеенко подал заявление о досрочном сложении своих полномочий по собственному желанию, после чего глава городской думы заявила о созыве внеочередного заседания по этому поводу. До этого Telegram-канал «Соловьев Live» сообщал, что Алексеенко может занять должность председателя Совета министров администрации Харьковской области.

Свой трудовой путь Алексеенко начал простым инженером по техническому надзору на заводе. Успел поработать в администрации Краснодара, заместителем главы Туапсинского района, исполнял обязанности руководителя Ейского района, а затем стал первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал строительную сферу.

Подчеркивается, что градоначальник имеет большой послужной список и отличается жесткостью и дисциплинированностью.