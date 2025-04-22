Экс-депутат раскрыл, когда может рухнуть фронт ВСУ Экс-нардеп Царев заявил, что без поддержки США фронт ВСУ рухнет через полгода

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Фронт ВСУ может рухнуть уже через полгода, если США уменьшат поддержку Киева, а Евросоюз не будет ее увеличивать, рассказал в интервью NEWS.ru экс-депутат Верховной рады, директор санатория им. Кирова в Ялте Олег Царев. По его словам, это может произойти даже летом этого года.

Если поддержка Соединенных Штатов уменьшится и если ряд сторонников президента США Дональда Трампа в Евросоюзе заблокируют дальнейшее увеличение помощи Украине, то можно надеяться, что все завершится в течение полугода. Глава ГУР Кирилл Буданов, кстати, сказал о том, что если не получится договориться о мирных соглашениях с Россией, то летом может фронт рухнуть, — заявил Царев.

Экс-нардеп добавил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф доложил Трампу, что лучший вариант — это отказ Украины от четырех регионов. Можно предположить, что среди них Херсон, Запорожье и Крым. Пока другие регионы не обсуждались.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев отметил, что если Россия будет брать под контроль остальные территории Украины (помимо вышеперечисленных), то конфликт затянется. По его словам, у Киева есть армия и деньги, фронт нигде не сыпется. Если такими темпами наступать, то ВС РФ только года три будут освобождать ДНР, считает он.

Ранее Царев заявил, что существуют два реалистичных сценария завершения специальной военной операции на Украине, которые предполагают либо согласие Зеленского на условия России, либо отказ США от финансирования Украины. По его словам, оба эти варианта устраивают Россию, хотя имеют свои плюсы и минусы.