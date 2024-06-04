«Органы отказали друг за другом»: марафон в Москве унес жизнь бегуна Екатеринбуржец впал в кому и умер после участия в московском марафоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве умер 27-летний екатеринбургский спортсмен Максим Кернер, сообщает портал E1.RU. Молодой человек за три дня до этого впал в кому после солнечного удара, который случился с ним 1 июня на столичном полумарафоне. Речь идет о забеге «Зеленый марафон» с дистанцией в 20 км. Кернеру стало плохо на 15-ом километре. В день проведения забега в Москве было +30 градусов.

Друг убежал вперед, а Максим замедлился. В тот день в Москве было +30 градусов. Он получил сильнейший солнечный удар, начался отек мозга, и загустела кровь, мышцы начали распадаться. Продукты распада попали в кровь. Почки не справились, и они отказали, за почками отказали легкие, печень и все органы друг за другом, — рассказала жена погибшего Мария.

Уточняется, что за жизнь Максима боролись врачи института Склифосовского. Реанимировать мужчину они пытались на протяжении трех дней.

Мероприятие проводила компания «Сбер». В официальном сообществе компании один из участников возмутился, что забег решили провести в самое опасно для организма время, когда на улице стоит зной — в 12:30. Компания на публичные претензии в официальном сообществе никак не отреагировала.

Объясните, в чем был смысл старта забега в Москве в 12:30 часов, когда на улице +30? Лично видел человека, которого в скорую заносили. И думаю такой он был не один. Ну и добавить пункт орошения и воды - видимо немыслимый бюджет нужен, — возмущался пользователь Дмитрий Родовский.

Ранее эндокринолог Наталья Петрова предупреждала, что подготовка к участию в массовых марафонах на длинные дистанции должна начинаться минимум за полгода. Вместе с тем важно проверить состояние своего здоровья у врача и исключить все противопоказания к участию в забеге.