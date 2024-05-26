ЕГЭ-2024: как помочь ребенку справиться со стрессом, советы психологов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Как родители могут помочь выпускникам пережить ЕГЭ, что советуют психологи, как справиться со стрессом?

Что известно об экзаменах в 2024 году

23 мая с экзаменов по химии, литературе и географии начался основной период ЕГЭ 2024 года. Экзамены пройдут во всех регионах России. Единый госэкзамен в основной период будут сдавать около 700 тысяч участников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года.

Согласно утвержденному Министерством просвещения и Рособрнадзором расписанию, экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике (базовый и профильный уровень) — 31 мая, по обществознанию и физике — 4 июня, по информатике и ИКТ, иностранному языку (устная часть) — 7 и 8 июня, по биологии, истории и иностранному языку (письменная часть) — 11 июня.

Дни для пересдачи назначены на 4 и 5 июля, а дополнительные экзамены состоятся 4, 9 и 23 сентября.

Как справиться со стрессом

Детский психолог Наталья Наумова заявила NEWS.ru, что для стимулирования памяти, улучшения работы мозга и борьбы со стрессом во время экзамена необходимо расслабить мышцы рук и ног. По ее словам, если есть возможность выйти из аудитории, можно похлопать себя по рукам и ногам, а также немного подвигаться.

«Чтобы лучше работал мозг во время экзамена, быть внимательным, была хорошая память, нужно работать мышцами. Напрягаем и расслабляем все мышцы рук и ног, в зависимости от ситуации. Если есть возможность выйти, можно похлопать себя по рукам и ногам, немного подвигаться, чтобы стать активнее. Самое главное — мыслить позитивно, и все получится», — считает Наумова.

Семейный психолог Инна Карась считает, что, чтобы побороть стресс перед экзаменами, можно использовать ряд лайфхаков, включая специальную дыхательную гимнастику. По словам специалиста, также пережить волнение поможет отказ от кофе и энергетиков.

«Заблаговременно изучите несколько техник здорового дыхания. Сконцентрируйтесь на диафрагмальном (брюшном) дыхании или дыхании животом — в нем активно участвует диафрагма, брюшные мышцы сокращаются. Техника улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему. Вторая техника — легкая задержка дыхания в пропорциях 1:1:1. Вдох, задержка, выдох. Вдох, задержка, выдох и так далее», — рассказала Карась.

Как родители могут поддержать школьников

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина отметила, что последний звонок можно превратить в праздник для выпускников, чтобы поддержать учеников и дать им паузу перед сдачей ЕГЭ и поступлением в высшее учебное заведение. Она уточнила, что отдых и хорошее настроение позволят подростку настроиться на позитив.

«Во-первых, это поможет расслабиться, отвлечься и зарядиться хорошим настроением. А во-вторых, умение искренне радоваться сегодняшнему дню вместо волнения перед предстоящим испытанием — хорошая черта характера. И именно родителям по плечу настроить подростка на позитив и успех, приободрить и добавить уверенности в себе и своих силах», — перечислила Игонина.

Психолог Наумова подчеркнула, что родителям важно правильно настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ. По ее словам, ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за психологическим состоянием. Как отметила Наумова, школьники должны понимать, что в случае неудачи на экзамене конца света не произойдет.

«Самое главное — настрой. Перед ЕГЭ важно, чтобы ребенок полностью был уверен, что все получится, ведь он усиленно готовился последние два года. Часто ребята в напряжении и чувствуют, что ничего не знают, не помнят, ничего не получится. Важно помнить, что это не конец света, есть шанс повторных пересдач. Но важно нацеливаться на успех, готовиться и следить за своим психологическим состоянием. Если родители видят, что ребенок не справляется, важно обратиться к неврологу», — отметила Наумова.

Клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что гиперопека родителей мешает детям подготовиться к ЕГЭ. По его словам, из-за чрезмерного контроля и заботы со стороны родителей у ребенка может опуститься самооценка, а также появиться зависимость от чужого мнения.

«Вместо поддержки у выпускника в голове доминируют мысли: „не сдам ЕГЭ — жизнь окончена“, „родители перестанут меня любить“ и т. д. Иначе не получается, если все это время гиперопека не давала возможности набивать шишки на собственном опыте, проживать неудачи, находить силы идти дальше», — объяснил Самбурский.

Можно ли выучить материал в ночь перед экзаменом

Выучить весь материал в ночь перед ЕГЭ возможно при внимательном чтении или многократном повторении, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Парламентарий уточнил, что никаких специальных трюков нет. Вассерман отметил, что сам часто заучивал материал ночью перед экзаменом.

«Выучить весь материал накануне экзаменов у меня получалось с помощью внимательного чтения и многократного повторения того, что мне было не очень понятно. Никаких специальных трюков. Все более или менее обычно. По поводу заучивания материала ночью перед экзаменом — я так часто и делал», — пояснил депутат.

При этом Вассерман добавил, что это все же не лучшая идея. По его словам, желательно отдохнуть в ночь перед экзаменом, иначе существует риск, что мозг вообще отключится. Он призвал школьников в первую очередь обратить внимание на запас собственных сил.

«Это не лучший вариант, так как желательно отдохнуть, иначе мозг вообще отключится. Все зависит от запаса ваших сил», — заключил парламентарий.

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