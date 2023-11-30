Две атомные подлодки переданы ВМФ России РИА Новости: АПЛ «Александр III» и «Красноярск» переданы ВМФ России

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Военно-морскому флоту (ВМФ) России переданы две атомные подводные лодки — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. При этом он подчеркнул, что официально принятыми на боевой учет корабли будут считаться лишь после того, как над ними поднимут Андреевский военно-морской флаг.

Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск». Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря. <...> Технически корабли переданы, — рассказал собеседник агентства.

Стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») является уже седьмым кораблем этого проекта, а многоцелевая лодка «Красноярск» — четвертый корабль проекта Ясень/Ясень-М, шифр 885/885М. В настоящее время боевой состав ВМФ РФ включает в себя три АПЛ проекта «Ясень» — лодки «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Они вооружены ракетами «Оникс» и «Калибр». Ожидается, что в будущем АПЛ данного класса оснастят гиперзвуковыми ракетам «Циркон».

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что подводные лодки четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» являются новейшими в России и находятся в составе Тихоокеанского флота. По его словам, помимо находящегося на испытаниях «Императора Александра III», речь идет о подлодках «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов».

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России. По его словам, эта работа уже завершается, реорганизация позволит улучшить управляемость и внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок.