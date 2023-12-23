Дунцову не пустили на выборы. Она точно иноагент, что сделает Ходорковский?

Фото: AP/ТАСС

Екатерина Дунцова

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 22 декабря обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность тверской журналистки и бывшего депутата Ржевской гордумы Екатерины Дунцовой на предмет иностранного финансирования. В тот же день ЦИК перенесла рассмотрение вопроса о регистрации инициативной группы кандидата с пятницы на субботу и в итоге не допустила Дунцову до выборов. Является ли Дунцова политическим проектом Ходорковского, сохраняет ли она шансы на участие в президентской гонке?

Почему ЦИК отказала Дунцовой в регистрации

20 декабря Дунцова подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах президента России.

23 декабря ЦИК отказалась зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Екатерины Дунцовой в президенты. Решение объяснили тем, что в поданных Дунцовой документах на выдвижение обнаружили 100 ошибок. «Мы внимательно изучили документы, и у нас создалось впечатление, что они сделаны на скорую руку без соблюдения правовых норм», — отметил член комиссии Евгений Шевченко.

После отказа в регистрации времени на проведение еще одного собрания инициативной группы у Дунцовой фактически нет. На повторное обращение за регистрацией закон отводит самовыдвиженцу срок до 18 часов 27 декабря. За четыре дня собрать еще раз инициативную группу будет практически невозможно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что партия не будет выдвигать на президентские выборы 2024 года ни Дунцову, о которой он «понятия не имел», ни каких-либо других кандидатов.

Общественники попросили Генпрокуратуру тщательно проверить Дунцову

22 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Дунцовой на предмет иностранного финансирования. В беседе с NEWS.ru он обосновал эту просьбу появившимися публикациями в российских СМИ о том, что Дунцова связана с беглым миллиардером Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«После того как Екатерина Дунцова заявила о намерении участвовать в предстоящих выборах президента России, было много публикаций о том, что ее могут финансировать западные структуры и Фонд Ходорковского. Мы попросили генерального прокурора проверить, так ли это или нет. Это очень важно для предвыборной кампании президента РФ», — считает общественный деятель.

По словам Бородина, Дунцова может использовать предвыборную кампанию для прозападной пропаганды против России.

«Если она окажется прозападным проектом, то ее задача будет просто пошуметь на выборах. На сами выборы ей будет наплевать. Но она получит в качестве кандидата в президенты статус неприкосновенности. Это значит, что любую трибуну или встречу с избирателями она может использовать для навязывания идей западных фондов или структур Ходорковского», — полагает Бородин.

Бородин считает, что установить источники финансирования Дунцовой необходимо в целях государственной безопасности.

«Откуда у Дунцовой деньги на масштабную предвыборную кампанию? Ходорковский и его западные компаньоны пытаются залезть в нашу страну с прозападной повесткой. Ходорковский вливает деньги в антироссийские проекты, в том числе и те, которые находятся на территории нашей страны. Мы в прошлые годы проводили расследование, выявляли его людей, которые распространяли фейки в СМИ, соцсетях. У меня есть опыт по выявлению скрытых прозападных пропагандистов. К примеру, нашей организации известно, что в России находится множество спящих ячеек навальнистов, которые ждут своего часа. Возможно, ожидают регистрацию Дунцовой. Поэтому мы и просим Генпрокуратуру все тщательно проверить», — сказал Бородин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сама Дунцова опровергла появившуюся в СМИ информацию о финансовой поддержке Михаила Ходорковского.

Сможет ли Дунцова принять участие в выборах, если ее признают иноагентом

Если опасения общественных деятелей подтвердятся и Дунцову признают иностранным агентом, это не помешает ей принять участие в президентских выборах в случае, если она все-таки добьётся такого права, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков.

«Статус иноагента она должна будет указывать на всех агитационных материалах. Ей придется до мелочей соблюдать все прописанные в законе правила, готовить отчетность. При малейшей ошибке она как нарушившая закон может лишиться регистрации в качестве кандидата в президенты», — рассказал политолог.

По словам Маркова, статус иноагента осложнит предвыборную кампанию Дунцовой и практически не даст никаких преимуществ в общении с либеральной частью электората.

«Да, у нас есть люди, которые говорят, что иноагент — это повод для гордости. Но их ничтожное число среди избирателей, меньше одного процента», — убежден Марков.

Как Ходорковский пытается влиять на внутреннюю политику в России

Ходорковский пытался внедрить в политику своих людей еще во время работы в ЮКОСе, напомнил Сергей Марков.

«Он ведь и погорел на этом в начале 2000-х годов. Тогда он действовал масштабно, через депутатов Госдумы, которые провалили предложенный правительством законопроект о налогообложении нефтяных компаний. Согласно законопроекту, сумма налога должна была коррелироваться с ценами на нефть на мировых рынках. Растет цена на нефть — растет и сумма налога, но в меньшем выражении, чем цена на нефть», — рассказал политолог.

Уехав за рубеж, Ходорковский основал несколько медиапроектов, с помощью которых пытался продолжать влиять на внутрироссийскую политику, продолжает Марков.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

«„МБХ медиа“ — это целый куст, который вещает на Россию. Есть у него и прямые ставленники в России, но они предпочитают не светиться. Однако, когда потребовалось провести собрание инициативной группы в поддержку Дунцовой в Москве, его люди быстро организовались и выполнили задание, полученное из-за рубежа», — утверждает политолог.

Марков не исключает, что в ходе предвыборной кампании, если Дунцову зарегистрируют, находящиеся в России соратники Ходорковского публично проявят себя в качестве ее помощников.

Эксперты напоминают, что в январе 2020 года в России была создана Федеративная партия, среди учредителей которой была общественная организация Ходорковского «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ). Лидером партии стал депутат Липецкого областного Совета депутатов Олег Хомутинников. Федеративная партия планировала побороться за мандаты Госдумы. Однако партию не зарегистрировали, ее лидер покинул РФ летом 2021 года.

Насколько политические проекты беглых россиян эффективны для РФ

Политические проекты, разработанные за рубежом политэмигрантами, обречены в России на провал, потому что эти люди очень быстро перестают понимать, что именно требуется простому россиянину, отметила в беседе с NEWS.ru политолог Анна Федорова.

«Чем больше времени все эти люди проводят за границей, тем больше у них теряется ощущение реальности, контакт со своей страной. Вдобавок очень часто эмигранты призывают российских граждан к совершению экстремистских действий, например, поджогу объектов, противоправным акциям. Люди здесь за это будут нести ответственность. А они будут дальше выступать на международных конференциях и писать, как в России „угнетают активистов“. Эта схема служит их политическим карьерам и обогащению, но не преследует целью сделать хорошее ни россиянам, ни России», — убеждена политолог.

Федорова уверена, что «нормальные люди в России не станут даже приближаться к проектам беглых богатых россиян, живущих на Западе».

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