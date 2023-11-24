«Думал, везут на СВО»: волгоградца забрали в армию после рейда в Москве V1.ru: в Подмосковье жителя Волгограда силой и без медкомиссии забрали в армию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портал V1.ru сообщил, что 20-летний Иван Сердюков из Волгограда приехал на заработки в Московскую область, но тут же подпал под проведение рейда по уклонистам от воинской обязанности в одном из общежитий. Кто именно проводил этот рейд, в материале издания не уточняется. Согласно опубликованным в Сети видеозаписям, молодой человек сообщил, что его вместе с товарищем-земляком доставили в отделение полиции Домодедово, а после перевезли на сборный пункт в подмосковной Балашихе без проведения медкомиссии.

Забрали всех нелегально, документы забрали и удерживают. Водителю сказали, чтобы быстрее вез нас. Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху, — рассказал в видеообращении к своей девушке Сердюков.

Как рассказала девушка волгоградца, после молодой человек не выходил на связь и только через четыре дня отправил фото себя и своего земляка в армейской форме. Мать молодого человека рассказала, что в военкомате только потребовали забрать личные вещи сына, чтобы их не сожгли.

Он не против отслужить. Но произошло какое-то задержание, рукоприкладство. Он мне звонил и плакал, думал, что везут на СВО. А тут девушку нашел, женился, ребенок родился. Почему-то военкомат его в беглецы записал. Мне говорили, что срочников якобы отправляют на СВО. Сегодня моя дочь находится в Москве, ей в военкомате сказали, что нужно их личные вещи забрать, иначе их сожгут, — рассказала женщина.

Председатель Военной коллегии адвокатов адвокатской палаты города Москвы Владимир Тригнин обратил внимание, что это уже не первый подобный случай в столице. Он полагает, что решение о призыве в такой ситуации оспорить можно, даже с тем учетом, что призывники действительно нарушили обязанность по воинскому учету.

Ранее СК РФ опубликовал данные об уголовных делах в отношении уклонистов из Центральной Азии. По Москве возбудили 22 таких дела. Фигуранты ранее получили гражданство России. В комитете отметили, что более 80 человек, получивших российские паспорта, уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ.