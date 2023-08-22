Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на вторник, 22 августа, российские военные пресекли попытку Украины атаковать дронами объекты в Москве. Еще два беспилотника ВСУ сбили над территорией Брянской области. Минобороны РФ заявило, что экипаж российского истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море украинский разведывательный катер. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах ряда населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.
Что известно об обстрелах Белгородской области
Губернатор Белгородской области в Telegram-канале сообщил, что ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов в Белгородском районе по селу Наумовка, по селу Устинка — один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка — семь. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий.
По словам Гладкова, украинские военные обстреляли из артиллерии село Журавлевка — зафиксировано пять прилетов. В Журавлевке и Солнцевке ВСУ сбросили с беспилотников по одному осколочному боеприпасу, пострадавших и разрушений нет. На территории района системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. В результате падения фрагментов в селе Никольском есть повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях, также посечены два автомобиля.
Губернатор рассказал, что в Валуйском городском округе в селе Бутырки с беспилотника сброшен один осколочный гранатометный выстрел. Никто не пострадал. Осколками поврежден забор в одном частном домовладении. В Волоконовском районе по окраинам хутора Старого выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка — два. Пострадавших и разрушений нет.
«В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая противник сбросил с БПЛА один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. В городе Грайворон в огороде одного из частных домовладений обнаружен БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий», — написал Гладков.
Губернатор сообщил, что по селу Пороз было выпущено восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» — установлено 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов. В районе села Безлюдовка системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Что известно о неудавшихся атаках на Москву
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на вторник, 22 августа, российские военные пресекли попытку Украины атаковать объекты в столичном регионе. В ведомстве заявили, что два беспилотника ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Подмосковьем. В результате атаки никто не пострадал.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один дрон был уничтожен в районе Красногорска, другой — у поселка Часцы. По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Красногорске. Дрон упал в районе Красногорского бульвара. Baza сообщает, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей. О звуке взрыва в Красногорске рассказали жители микрорайона Павшинская Пойма. В экстренных службах заявили ТАСС, что в многоэтажном доме в Красногорске было зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пострадавших при падении дрона в Красногорске нет. Поврежденный дом находится недалеко от здания правительства Московской области.
На фоне сообщений об атаке БПЛА три столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево и Домодедово — не принимали рейсы. Вылеты также были отложены. Позже входящие в Московский авиаузел Шереметьево и Домодедово возобновили работу после временных ограничений.
Где еще упали украинские дроны
Минобороны РФ заявило, что Киев использовал еще два дрона для атаки объектов на российской территории. По данным ведомства, оба БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они потерпели крушение над территорией Брянской области. В результате атаки пострадавших нет.
Как уничтожили катер ВСУ
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 22 августа экипаж российского истребителя Су-30СМ морской авиации уничтожил в Черном море разведывательный катер. В ведомстве уточнили, что украинское судно подбили в районе российских газодобывающих установок.
Читайте также:
ПВО сбили два ударных БПЛА под Москвой: новости СВО на утро 22 августа
Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов в Подмосковье
ВС России пресекли попытку штурма ВСУ у Новоселовского
Рогов заявил об уничтожении подразделений ВСУ на Ореховском направлении
Пентагон поставил Киеву ряд условий для получения истребителей F-16