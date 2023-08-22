Дрон рухнул у Дома правительства Подмосковья: как ВСУ атакуют РФ 22 августа Российские военные ночью сорвали атаки четырех боевых беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жилой дом, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата в Павшинской Пойме в Красногорске

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ночь на вторник, 22 августа, российские военные пресекли попытку Украины атаковать дронами объекты в Москве. Еще два беспилотника ВСУ сбили над территорией Брянской области. Минобороны РФ заявило, что экипаж российского истребителя Су-30СМ уничтожил в Черном море украинский разведывательный катер. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах ряда населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области в Telegram-канале сообщил, что ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов в Белгородском районе по селу Наумовка, по селу Устинка — один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка — семь. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий.

По словам Гладкова, украинские военные обстреляли из артиллерии село Журавлевка — зафиксировано пять прилетов. В Журавлевке и Солнцевке ВСУ сбросили с беспилотников по одному осколочному боеприпасу, пострадавших и разрушений нет. На территории района системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа. В результате падения фрагментов в селе Никольском есть повреждения фасадов и оконных остеклений в трех частных домовладениях, также посечены два автомобиля.

Губернатор рассказал, что в Валуйском городском округе в селе Бутырки с беспилотника сброшен один осколочный гранатометный выстрел. Никто не пострадал. Осколками поврежден забор в одном частном домовладении. В Волоконовском районе по окраинам хутора Старого выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка — два. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины

«В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая противник сбросил с БПЛА один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль. В городе Грайворон в огороде одного из частных домовладений обнаружен БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что по селу Пороз было выпущено восемь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» — установлено 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов. В районе села Безлюдовка системой ПВО сбит один БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Что известно о неудавшихся атаках на Москву

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на вторник, 22 августа, российские военные пресекли попытку Украины атаковать объекты в столичном регионе. В ведомстве заявили, что два беспилотника ВСУ были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Подмосковьем. В результате атаки никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один дрон был уничтожен в районе Красногорска, другой — у поселка Часцы. По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Красногорске. Дрон упал в районе Красногорского бульвара. Baza сообщает, что обломки аппарата повредили несколько припаркованных рядом с домом автомобилей. О звуке взрыва в Красногорске рассказали жители микрорайона Павшинская Пойма. В экстренных службах заявили ТАСС, что в многоэтажном доме в Красногорске было зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пострадавших при падении дрона в Красногорске нет. Поврежденный дом находится недалеко от здания правительства Московской области.

На фоне сообщений об атаке БПЛА три столичных аэропорта — Внуково, Шереметьево и Домодедово — не принимали рейсы. Вылеты также были отложены. Позже входящие в Московский авиаузел Шереметьево и Домодедово возобновили работу после временных ограничений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотного летательного аппарата в Павшинской Пойме в Красногорске

Где еще упали украинские дроны

Минобороны РФ заявило, что Киев использовал еще два дрона для атаки объектов на российской территории. По данным ведомства, оба БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они потерпели крушение над территорией Брянской области. В результате атаки пострадавших нет.

Как уничтожили катер ВСУ

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 22 августа экипаж российского истребителя Су-30СМ морской авиации уничтожил в Черном море разведывательный катер. В ведомстве уточнили, что украинское судно подбили в районе российских газодобывающих установок.

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