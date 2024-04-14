«Дорога смерти»: советник Пушилина рассказал об охоте БПЛА за жителями ДНР Кимаковский: ВСУ превратили путь от Донецка до Горловки в дорогу смерти

Фото: Никита Цицаги/NEWS.RU

,Вооруженные силы Украины широко применяют дроны для охоты за мирным населением ДНР, превращая путь от Донецка до Горловки в «дорогу смерти», заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта практика уже прозвана в народе «эсэсовской».

Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины. Мы ее называем эсэсовской практикой. И они сегодня охотятся за ранеными, охотятся за гражданскими, — сказал он.

Кимаковский привел в пример недавно произошедший случай, по которому было возбуждено уголовное дело. По его словам, в результате обстрела ВСУ получил ранение один из представителей коммунальных служб, но к нему никто не мог подойти, поскольку он был окружен дронами.

У нас вот эта «дорога смерти», мы ее сегодня называем, это Донецк — Горловка. Там же стоят остовы именно гражданских машин, там нет военной техники. Вся военная техника находится в полях. По этой дороге военная техника не перемещается. Сгоревшие остовы обычных гражданских машин стоят вдоль дороги», — рассказал он.

Кимаковский ранее сообщил, что на всех направлениях проведения специальной операции в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу Вооруженных сил России. По его словам, это подтверждают масштабы ежедневного продвижения армии. Кимаковский отметил, что в некоторых вооружениях Россия превосходит противника в десятки раз.