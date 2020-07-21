Один из самых низких охватов населения профилактическими медицинскими осмотрами был зафиксирован в Москве. Специалисты связывают нежелание многих россиян проходить диспансеризацию с недостаточно высокой санитарной культурой граждан и их желанием отложить посещение врачей на потом. NEWS.ru рассказывает, зачем нужна диспансеризация и какие заболевания можно предотвратить, вовремя посещая медиков.

Самый низкий охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году был зафиксирован в Севастополе. Там диспансеризацию прошли 26% граждан. На втором месте антирейтинга регионов расположилась Еврейская автономная область (28%), на третьем — Томская область (33%). Москва заняла шестое место с показателем 38%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Нежелание ряда россиян проходить диспансеризацию связано с боязнью узнать о наличии у себя какого-либо заболевания. Некоторые люди предпочитают жить в неведении до тех пор, пока не начинают испытывать дискомфорт или боль из-за болезни. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ирина Корчагина.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Ещё одна причина, которая заставляет людей отказываться от прохождения профилактических медицинских осмотров, — недостаток доверия к врачам, считает специалист. Кроме того, многие россияне относятся к себе пренебрежительно и пытаются максимально отложить поход к специалисту, даже если их что-то беспокоит.

Отказ людей от диспансеризации также связан с низкой санитарной культурой населения. Многие попросту не знают, что профилактические медицинские осмотры являются бесплатными и могут предотвратить развитие ряда серьёзных заболеваний. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог Андрей Кондрахин.

Достаточно низкие показатели по Москве специалист объяснил ещё и невозможностью многих граждан пропустить рабочий день ради посещения различных специалистов. Согласно законодательству, трудящиеся россияне имеют право раз в три года пройти диспансеризацию, не потеряв при этом средний заработок. Однако столичные работодатели, как правило, не приветствуют, когда сотрудник вместо исполнения трудовых обязанностей тратит время на проверку состояния здоровья, отмечает специалист. Кроме того, некоторые врачи рекомендуют проводить осмотр не раз в три года, а раз в год.

В конечном итоге из-за боязни потерять работу некоторым ничего не остаётся, кроме как идти на поводу у начальства и отказываться от бесплатного осмотра. А обращаться за ним в частные клиники и платить деньги готовы далеко не все, считает Кондрахин.

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Зачем нужна диспансеризация и как она проводится

Диспансеризация позволяет выявить заболевание на ранней стадии и не допустить, чтобы оно перешло в хронический процесс, с которым врачи зачастую справиться уже не могут. Её можно пройти в поликлинике по месту жительства.

Сначала человек отправляется к ведущему специалисту. Как правило, это терапевт. Врач направляет пациента на анализы крови, мочи и ЭКГ. Мужчинам старше 40–45 лет в рамках диспансеризации также положено сдавать ПСА (простатический специфический антиген). Это исследование позволяет выявить маркеры онкологических заболеваний предстательной железы, пояснил Кондрахин. Женщинам же в этом возрасте обычно предлагают сделать маммографию.

После того как все анализы будут готовы, пациент сможет получить заключение специалиста, в котором указывается, нужно ли проходить дополнительные обследования.

Чаще всего в рамках диспансеризации у россиян выявляют рак и сахарный диабет, заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов. Далее пациентам необходимо пройти более тщательную диагностику. Например, для подтверждения второго диагноза человеку придётся обратиться к эндокринологу — это посещение уже будет выходить за рамки профилактического медицинского осмотра, пояснил собеседник NEWS.ru.

Также у пациентов нередко обнаруживают полипы и заболевания желудочно-кишечного тракта, которые можно отследить по анализу крови. В рамках диспансеризации врач, помимо прочего, может обратить внимание на повышенное давление, которое сами россияне достаточно часто игнорируют. Однако многие из них не знают, что подобное состояние может приводить к ишемической болезни сердца.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Анализы мочи, которые человек сдаёт во время профилактического медицинского осмотра, могут указать специалисту на наличие у пациента заболеваний почек. Самое частое из них — пиелонефрит, отметил Кондрахин.

Социально значимый результат диспансеризации

Увеличение охвата населения диспансеризацией могло бы в разы снизить число случаев возникновения социально значимых заболеваний — таких как сердечно-сосудистые и онкологические, уверен Кондрахин.

Однако ситуация, по мнению эксперта, улучшается уже сегодня. Об этом, между тем, свидетельствуют и данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru. Согласно им, охват граждан РФ профилактическими медицинскими осмотрами увеличился с 40% в 2017 году до 47% в 2019-м.

Мы перешли на современные методы обследования. Много поликлиник теперь оснащено компьютерными томографами. Раньше они были только в федеральных медицинских центрах. Людям приходилось стоять в больших очередях. Кроме того, в поликлиниках появились ультразвуковые аппараты и лабораторная диагностика. Качество оказываемых в них услуг дотянулось до коммерческой медицины. Если люди будут раз в году обращаться в поликлиники для прохождения диспансеризации, в стране уменьшатся показатели заболеваемости. Ведь, к примеру, сахарный диабет может не потянуть за собой гипертонию, болезни почек и сердца, если его вовремя обнаружить во время диспансеризации. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов, кардиолог

Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Между тем в середине июля председатель правительства Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий регионам возобновить диспансеризацию россиян. Он подчеркнул, что ранняя диагностика важна при любых заболеваниях. При этом премьер уточнил, что принимать решение о начале осмотров будет руководство регионов. Проведение диспансеризации было приостановлено 6 апреля на фоне пандемии COVID-19.