Диетолог рассказала, как выбрать покупной кулич на Пасху Диетолог Соломатина призвала покупать кулич с маленьким сроком годности на Пасху

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При выборе готового кулича на Пасху необходимо внимательно изучить состав и посмотреть на срок годности товара, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, покупные куличи, как правило, стандартизированы и в них могут добавлять заменители масла, сахар и муку высшего сорт. Диетолог посоветовала брать максимально простой по составу кулич с маленьким сроком годности.

Нужно смотреть на состав кулича, чтобы он был максимально простым и натуральным: мука, масло, яйца, вода, сахар. Важно, чтобы не было ароматизаторов, красителей и консервантов. Должен быть маленький срок годности. Если кулич хранится несколько месяцев, значит, там есть консерванты. Заменители масла тоже продлевают срок хранения кулича. Поэтому берем максимально натуральный кулич и в проверенных местах, чтобы быть уверенными, в каких санитарных условиях его готовили, — сказала Соломатина.

Диетолог добавила, что в праздники всегда повышается опасность покупки некачественного продукта, который не соответствует санитарным нормам. Она рекомендовала брать пасхальный кулич с меньшим количеством сахара.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева заявила, что в Пасху следует съедать не больше 300 г кулича. Специалист уточнила, что людям, страдающим от диабета, лишнего веса или атеросклероза, лучше ограничиться куском 100–150 г. Куличи обладают высоким гликемическим и инсулиновым индексами, злоупотребление такой выпечкой может привести к набору веса.