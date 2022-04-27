Диетолог объяснила, в каком случае антидепрессанты помогут при похудении Диетолог Соломатина объяснила, в каком случае антидепрессанты помогут при похудении

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Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru объяснила, стоит ли использовать антидепрессанты при похудении. По её мнению, такие препараты не нужно употреблять без назначения врача, но их могут прописать при морбидном ожирении.

Если первичная причина ожирения связана с расстройствами и нарушениями выработки серотонина, дофамина, тогда действительно в некоторых случаях, но только под контролем врача, могут применяться, например, ингибиторы обратного захвата серотонина, чтобы этот гормон просто подольше не разрушался и подольше оставался в организме. В этом случае человеку не нужно стимулировать центры вознаграждения такими высокоэнергетическими продуктами, как сахар, — объяснила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что использовать антидепрессанты просто с целью избавления от лишнего веса не нужно, тем более самостоятельно. Также не стоит этого делать в случае, если ожирение не угрожает летальным исходом или серьёзными проблемами со здоровьем.

Ранее диетолог Соломатина объяснила, почему сахар сокращает продолжительность жизни. По её мнению, этот продукт, который не может усвоиться в организме, начинает постепенно разрушать кровяное русло, сосуды и внутреннюю выстилку. Диетолог также добавила, что из-за злоупотребления сахара могут образовываться атеросклеротические бляшки.